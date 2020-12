Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Autriche rouvrira ses stations de ski à Noël mais seulement pour les locaux Reuters • 02/12/2020 à 15:27









(Actualisé avec précisions) VIENNE, 2 décembre (Reuters) - L'Autriche a choisi mercredi une voie intermédiaire concernant le débat en Europe sur l'ouverture des stations de ski en autorisant leur réouverture pour le 24 décembre mais en limitant leur accès aux seuls habitants locaux et aux personnes en excursion pour la journée. La mesure a été annoncée par le chancelier Sebastian Kurz dans le cadre de l'assouplissement des restrictions mises en places pour freiner l'épidémie de coronavirus. Les remontées mécaniques seront autorisées à rouvrir le 24 décembre, mais les hôtels et les restaurants resteront fermés jusqu'au 7 janvier, a déclaré dans un communiqué Sebastian Kurz, ce qui revient de facto à réserver leur accès à la population vivant à proximité des stations de ski et aux personnes en visite pour la journée. Le gouvernement autrichien a en outre précisé que, jusqu'au 10 janvier, une période d'isolement de dix jours serait imposée à toute personne arrivant d'un pays dont le taux d'incidence a été supérieur à 100 cas pour 100.000 habitants au cours des deux semaines précédentes. Cela concerne actuellement des pays limitrophes tels que l'Allemagne et l'Italie dont les habitants ne pourraient ainsi pas venir passer de courtes vacances en Autriche pour skier. Les pays européens divergent sur le sujet de l'ouverture des stations durant les fêtes de fin d'année et le Premier ministre français Jean Castex a évoqué mercredi des contrôles aléatoires aux frontières de ceux qui ouvriraient les leurs, pour dissuader les Français de s'y rendre. (François Murphy version française Bertrand Boucey et Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot et Jean-Stéphane Brosse)

