C'est mon dernier mot, João Pedro

Arrivé depuis six jours à Chelsea, le Brésilien a signé son arrivée par un violent doublé en demi-finales du Mondial des clubs, face à son ancien club de Fluminense, pour sa première titularisation.

L’œil qui observe le ballon toucher la cible, le frisson qui parcourt le corps, l’euphorie qui monte, le stade qui vous pousse à l’exultation et le poteau de corner qui vous aimante. Puis, dans la seconde, un retour sur terre et un arrêt brutal dans votre course. Faut-il célébrer un but inscrit face à son ancien club ? Il a dû se faire violence pour cela, mais João Pedro nous a donné sa réponse, ce mardi au MetLife Stadium de New-York, alors qu’il fêtait sa première titularisation avec Chelsea, six jours après sa signature. Deux fois, le Brésilien a eu l’occasion de laisser exploser sa joie, après avoir transpercé les filets de son propre club – pas celui dont il porte désormais les couleurs, mais celui où il est né et il a grandi, avant de conquérir le Vieux Continent et l’Angleterre dès la majorité –, Fluminense. Et deux fois – après une belle ogive direction le petit filet, puis un violent coup de billard contre la transversale –, le buteur s’est privé, se contentant de lever les mains pour prouver son innocence devant les nombreux fans de « Flu » massés dans les gradins.

<iframe loading="lazy" title="Chelsea vs. Fluminense | FIFA Club World Cup Extended Highlights" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/wiKXQk5vU3k?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>…

Par Jérémie Baron pour SOFOOT.com