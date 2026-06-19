L'autorité turque de la concurrence approuve l'acquisition par Uber de l'activité de livraison de Getir

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L'Autorité turque de la concurrence a annoncé vendredi avoir approuvé l'acquisition, par Uber Technologies Inc. UBER.N , de la branche de livraison de la société turque Getir, détenue par l'actionnaire majoritaire émirati Mubadala.

“L'engagement pris par Uber Technologies Inc. d'investir un total de 500 millions de dollars américains en Turquie devrait favoriser la création d'emplois de qualité, renforcer les capacités locales en ingénierie et contribuer positivement au développement des infrastructures numériques et technologiques du pays”, a déclaré l'Autorité de la concurrence.

Uber avait annoncé en février avoir conclu un accord en vue d’acquérir la branche de livraison de Getir, élargissant ainsi la présence de la société américaine en Turquie.