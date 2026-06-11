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L'autorité sud-coréenne chargée de la protection de la vie privée va infliger une amende de 409 millions de dollars à Coupang pour une violation de données
information fournie par Reuters 11/06/2026 à 04:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'autorité sud-coréenne chargée de la protection de la vie privée a annoncé jeudi qu'elle allait infliger une amende de 625 milliards de wons (409 millions de dollars) au géant du commerce électronique Coupang CPNG.N suite à une fuite massive de données clients survenue l'année dernière. ($1 = 1.527,0000 won)

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