L'autorité sud-coréenne chargée de la protection de la vie privée va infliger une amende de 409 millions de dollars à Coupang pour une violation de données

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L'autorité sud-coréenne chargée de la protection de la vie privée a annoncé jeudi qu'elle allait infliger une amende de 625 milliards de wons (409 millions de dollars) au géant du commerce électronique Coupang CPNG.N suite à une fuite massive de données clients survenue l'année dernière. ($1 = 1.527,0000 won)