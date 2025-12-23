L'autorité italienne de la concurrence met à l'amende Ryanair (256 millions d'euros)

(AOF) - L’Autorité garante de la concurrence et du marché en Italie a infligé une amende de 255,761 millions d’euros à Ryanair pour abus de position dominante. Au terme d’une instruction, l’Autorité a établi que la compagnie aérienne à bas prix a mis en œuvre une stratégie élaborée pour bloquer, entraver ou rendre plus difficile et/ou économiquement ou techniquement onéreux l'achat de vols Ryanair sur le site ryanair.com par les agences de voyages (OTA et physiques), lorsqu'ils sont combinés avec des vols d'autres transporteurs et/ou avec d'autres services touristiques et d'assurance.

Ryanair dispose d'une position dominante avec notamment une part de marché significative (38 à 40% des passagers transportés sur l'ensemble des liaisons de/vers l'Italie) et en croissance continue.

