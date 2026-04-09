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L'autorité européenne de régulation de l'aviation prolonge jusqu'au 24 avril l'avertissement d'éviter l'espace aérien du Moyen-Orient
information fournie par Reuters 09/04/2026 à 11:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'AESA, l'autorité européenne de régulation de la sécurité aérienne, a prolongé jeudi jusqu'au 24 avril sa recommandation aux compagnies aériennes d'éviter l'espace aérien du Moyen-Orient et du Golfe, selon un bulletin actualisé sur les zones de conflit.

L'avis était précédemment valable jusqu'au 10 avril.

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