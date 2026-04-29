L'autorité de surveillance sud-coréenne désigne le fondateur de Coupang comme entité contrôlante

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout du point 6 de la déclaration de Coupang)

La Commission sud-coréenne de la concurrence (FTC) a désigné mercredi Kim Bom, fondateur de la société de commerce électronique cotée aux États-Unis Coupang

CPNG.N , comme l'entité contrôlante de facto de la société, une décision qui pourrait la soumettre à une surveillance réglementaire plus stricte.

La décision de la FTC intervient après que Coupang a fait l'objet d'une attention réglementaire accrue en Corée du Sud à la suite d'une faille de données survenue l'année dernière et touchant quelque 34 millions de clients.

Voici quelques détails:

* Kim Bom, un Américain d'origine coréenne qui occupe les fonctions de directeur général et de président du conseil d'administration de Coupang, sera classé comme la “même personne” du groupe, un terme juridique sud-coréen désignant l'individu qui contrôle effectivement un conglomérat.

* Des désignations similaires s'appliquent aux dirigeants des principaux groupes d'entreprises en Corée du Sud, notamment Jay Y. Lee, président de Samsung Electronics 005930.KS , Euisun Chung, président exécutif du groupe Hyundai Motor, et Chey Tae-won, président du groupe SK.

* Cette décision fait suite à une enquête de la FTC sur le rôle du frère de Kim dans le fonctionnement de la filiale coréenne de Coupang, que l'agence a jugé suffisant pour désigner Kim sur la base d'« informations substantielles », a déclaré l'agence.

* “Nous pensons que la responsabilité sociale de Coupang s'en trouvera renforcée”, a déclaré un responsable de la FTC lors d'un point presse.

* Coupang a fait part de son opposition à cette désignation. Kim n'a pas pu être joint lorsque la FTC a tenté de lui offrir la possibilité d'exprimer son point de vue conformément à ses procédures, a-t-elle précisé.

* Coupang a contesté cette décision et a déclaré dans un communiqué qu’elle ferait appel devant un tribunal sud-coréen, ajoutant qu’elle “étayerait fidèlement ces faits par le biais d’un recours administratif” visant à obtenir l’annulation de cette désignation.

* Cette désignation signifie que Coupang serait soumise à des réglementations supplémentaires en vertu de la loi sud-coréenne sur la concurrence loyale, notamment des obligations de divulgation concernant les transactions intra-familiales et des règles régissant les structures des holdings, ont déclaré un responsable de la FTC et des experts juridiques.

* “Une fois que le président Kim aura été désigné comme la “même personne”, Coupang sera soumise à des réglementations supplémentaires telles que la divulgation des transactions entre parties liées et des restrictions en vertu des règles applicables aux holdings”, a déclaré Kim Sung-jin, avocat au cabinet Keystone & Legal, basé à Séoul.

* “Cela pourrait également limiter les activités économiques des membres de la famille de Kim, et les entreprises dirigées par des proches pourraient être considérées comme des parties liées”, a ajouté l'avocat.

* Toutefois, des questions subsistent quant à l'efficacité avec laquelle cette désignation pourra être appliquée, compte tenu du statut de Coupang en tant que société cotée aux États-Unis à la Bourse de New York, ont indiqué des experts.

* Par ailleurs, le différend entre la Corée du Sud et les États-Unis porte sur une enquête concernant Coupang, plus précisément sur sa violation de données et l’examen juridique entourant le président Kim Bom. Des responsables américains auraient fait part de leurs inquiétudes concernant les protections juridiques dont bénéficie cette société cotée aux États-Unis et la manière dont l’affaire est traitée en Corée du Sud.

* Cela a conduit à des tensions, Washington laissant entendre qu’il pourrait retarder les discussions sur la sécurité si ses préoccupations n’étaient pas prises en compte, tandis que Séoul insiste pour que l’enquête se déroule conformément au droit national et soit dissociée des questions d’alliance.