L'AMA annonce plus de 300 sanctions dans son enquête sur le dopage d'État en Russie

Siège du Comité olympique russe à Moscou

L'enquête sur le système de dopage ‌institutionnalisé en Russie, "la plus fructueuse de l'histoire de la lutte contre le dopage", selon ​le président de l'Agence mondiale antidopage (AMA), a permis de prononcer plus de 300 sanctions à l'encontre d'athlètes, a annoncé l'AMA jeudi.

"Un nombre incroyable de 302 sanctions ont désormais été prononcées ​à la suite du système de dopage institutionnalisé mis en place par la Russie", a déclaré Witold Banka, président ​de l'AMA, dans un communiqué.

Dans le détail, ⁠291 athlètes russes ont été sanctionnés, 11 d'entre eux ayant reçu deux sanctions ‌chacun pour des infractions distinctes.

L'enquête s'est appuyée sur des données et des échantillons extraits en 2019 du système de gestion de l'information de laboratoire (LIMS) ​du laboratoire antidopage de ‌Moscou.

L'AMA a précisé que ces sanctions ont été prononcées par 23 ⁠organisations antidopage différentes, quatre autres cas étant toujours en attente d'un jugement définitif.

Si l'haltérophilie (107 cas) et l'athlétisme (93) ont enregistré le plus grand nombre d'infractions, 22 sports au total ont ⁠été mis en ‌cause.

L'agence antidopage russe (RUSADA) a été déclarée non conforme en 2015 après que ⁠l'AMA a mis au jour un système de dopage généralisé et institutionnalisé dans ‌le sport russe.

L'AMA a ajouté que sa réintégration conditionnelle en 2018 avait ⁠ensuite permis aux enquêteurs de récupérer 24 téraoctets de données du ⁠laboratoire de Moscou en ‌2019.

Witold Banka a défendu la décision de l'AMA de réintégrer RUSADA sous des conditions ​strictes, malgré les vives critiques à l'époque.

"Il ‌est important de noter que la décision prise en 2018 de réintégrer RUSADA sous des conditions strictes – malgré ​l'opposition d'une minorité bruyante de détracteurs – a été prise précisément pour établir la vérité et s'inscrivait dans une stratégie d'enquête sophistiquée", a-t-il ajouté.

"Sans cette décision, nous n'aurions ⁠jamais pu obtenir du laboratoire de Moscou les preuves essentielles nécessaires pour poursuivre ces affaires".

L'AMA a confirmé que toutes les affaires relevant de l'opération LIMS ont désormais fait l'objet d'une enquête, marquant ainsi la fin d'une enquête qui a redéfini le paysage de la lutte contre le dopage.

(Rédigé par Rohith Nair à Bangalore, version française Vincent Daheron, ​édité par Benoit Van Overstraeten)