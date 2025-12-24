 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'autorité de surveillance italienne ordonne à Meta de mettre fin aux conditions de WhatsApp interdisant les chatbots d'IA rivaux
information fournie par Reuters 24/12/2025 à 09:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute la décision de Meta de faire appel au paragraphe 3)

L'autorité italienne de la concurrence (AGCM) a ordonné mercredi à Meta Platforms META.O de suspendre les conditions contractuelles qui pourraient exclure les chatbots d'IA rivaux de WhatsApp, alors qu'elle enquête sur le groupe technologique américain pour suspicion d'abus de position dominante.

Un porte-parole de Meta a qualifié la décision de "fondamentalement erronée" et a déclaré que l'émergence des chatbots d'IA "a exercé sur nos systèmes une pression qu'ils n'étaient pas censés supporter".

"Nous ferons appel", a ajouté le porte-parole.

Cette décision est la dernière d'une série de mesures prises par les régulateurs européens à l'encontre des géants technologiques, l'UE cherchant à trouver un équilibre entre le soutien apporté au secteur et les efforts déployés pour limiter son influence grandissante.

Le comportement de Meta semble pouvoir restreindre "la production, l'accès au marché ou le développement technique sur le marché des services de chatbot d'IA", ce qui pourrait nuire aux consommateurs, a déclaré l'AGCM.

En juillet , l'autorité de régulation italienne a ouvert une enquête sur Meta en raison de soupçons d'abus de position dominante liés à WhatsApp. Elle a élargi l'enquête en novembre pour couvrir les conditions mises à jour de la plateforme commerciale de l'application de messagerie.

"Ces conditions contractuelles excluent complètement les concurrents de Meta AI sur le marché des services de chatbot d'IA de la plateforme WhatsApp", a déclaré l'organisme de surveillance.

Le mois dernier, les autorités de la concurrence de l'UE ont lancé une enquête parallèle sur Meta pour les mêmes raisons.

La position sévère de l'Europe - qui contraste fortement avec la réglementation américaine plus clémente - a suscité des réactions négatives de la part de l'industrie, en particulier de la part des titans américains de la technologie, et a donné lieu à des critiques de la part de l'administration du président américain Donald Trump .

L'autorité de surveillance italienne a déclaré qu'elle se coordonnait avec la Commission européenne pour veiller à ce que la conduite de Meta soit traitée "de la manière la plus efficace".

Valeurs associées

META PLATFORMS
664,9400 USD NASDAQ +0,52%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris atone, dans des volumes d'échanges faméliques à la veille de Noël
    information fournie par AFP 24.12.2025 09:46 

    La Bourse de Paris évolue sans grand changement mercredi, à l'entame d'une séance écourtée à la veille de Noël, où les volumes d'échanges sont traditionnellement maigres. L'indice vedette CAC 40 grappillait 13,87 points (+0,17%), pour s'établir à 8.117,72 points ... Lire la suite

  • ( AFP / DAVID GRAY )
    L'once d'or passe la barre des 4.500 dollars, une première
    information fournie par Boursorama avec Media Services 24.12.2025 09:41 

    La hausse des tensions entre les États-Unis et le Venezuela, mais aussi les perspectives de baisses de taux de la banque centrale américaine, ont propulsé mercredi 24 décembre le cours de l'or à de nouveaux sommets, l'once dépassant pour la première fois 4.500 ... Lire la suite

  • Un logo BP dans une station-service à Londres
    BP vend 65% de Castrol à Stonepeak pour 6 milliards de dollars
    information fournie par Reuters 24.12.2025 09:26 

    BP a annoncé mercredi avoir accepté de céder une participation de 65% dans Castrol à la ‍société d'investissement Stonepeak pour environ 6 milliards de dollars (5,09 milliards d'euros), valorisant l’unité de lubrifiants de la major pétrolière à 10,1 milliards ‌de ... Lire la suite

  • Le graphique de l'indice allemand des prix des actions DAX à la bourse de Francfort
    L'Europe dans le calme avant les vacances de Noël
    information fournie par Reuters 24.12.2025 09:22 

    Les principales Bourses européennes évoluent sur une note calme mercredi en début de séance, ‍les volumes étant faibles en raison de la période des fêtes de Noël. À Paris, le CAC 40 gagne 0,27% à 8.125,40 points ‌vers 08h03 GMT. À Londres, le FTSE 100 cède 0,01%. ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank