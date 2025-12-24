L'autorité de surveillance italienne ordonne à Meta de mettre fin aux conditions de WhatsApp interdisant les chatbots d'IA rivaux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute la décision de Meta de faire appel au paragraphe 3)

L'autorité italienne de la concurrence (AGCM) a ordonné mercredi à Meta Platforms META.O de suspendre les conditions contractuelles qui pourraient exclure les chatbots d'IA rivaux de WhatsApp, alors qu'elle enquête sur le groupe technologique américain pour suspicion d'abus de position dominante.

Un porte-parole de Meta a qualifié la décision de "fondamentalement erronée" et a déclaré que l'émergence des chatbots d'IA "a exercé sur nos systèmes une pression qu'ils n'étaient pas censés supporter".

"Nous ferons appel", a ajouté le porte-parole.

Cette décision est la dernière d'une série de mesures prises par les régulateurs européens à l'encontre des géants technologiques, l'UE cherchant à trouver un équilibre entre le soutien apporté au secteur et les efforts déployés pour limiter son influence grandissante.

Le comportement de Meta semble pouvoir restreindre "la production, l'accès au marché ou le développement technique sur le marché des services de chatbot d'IA", ce qui pourrait nuire aux consommateurs, a déclaré l'AGCM.

En juillet , l'autorité de régulation italienne a ouvert une enquête sur Meta en raison de soupçons d'abus de position dominante liés à WhatsApp. Elle a élargi l'enquête en novembre pour couvrir les conditions mises à jour de la plateforme commerciale de l'application de messagerie.

"Ces conditions contractuelles excluent complètement les concurrents de Meta AI sur le marché des services de chatbot d'IA de la plateforme WhatsApp", a déclaré l'organisme de surveillance.

Le mois dernier, les autorités de la concurrence de l'UE ont lancé une enquête parallèle sur Meta pour les mêmes raisons.

La position sévère de l'Europe - qui contraste fortement avec la réglementation américaine plus clémente - a suscité des réactions négatives de la part de l'industrie, en particulier de la part des titans américains de la technologie, et a donné lieu à des critiques de la part de l'administration du président américain Donald Trump .

L'autorité de surveillance italienne a déclaré qu'elle se coordonnait avec la Commission européenne pour veiller à ce que la conduite de Meta soit traitée "de la manière la plus efficace".