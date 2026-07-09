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L'autorité de surveillance australienne examine les plaintes sur la conduite des audits reçues par les « Big Four » dans le cadre de l'enquête sur KPMG
information fournie par Reuters 09/07/2026 à 00:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'ASIC examine les plaintes relatives à la conduite des audits reçues par les « Big Four »

* L'ASIC va examiner les plaintes internes et celles émanant de lanceurs d'alerte liées aux missions d'audit externe des cabinets

(Ajout de détails sur l'examen et du contexte aux paragraphes 6 à 11)

L'autorité australienne de régulation des entreprises a déclaré jeudi avoir entamé l'examen des plaintes relatives à la conduite des audits reçues par les quatre grands cabinets d'audit KPMG, Deloitte, EY et PwC, à la suite de récentes allégations de fautes professionnelles commises par des auditeurs chez KPMG.

Cet examen fait suite à l’enquête officielle menée par l’Australian Securities and Investments Commission (ASIC) , lancée en juin , à l’encontre de trois associés de KPMG Australie suite à des allégations de lanceurs d’alerte selon lesquelles le cabinet aurait utilisé abusivement des données confidentielles de clients pour remporter des contrats d’audit lucratifs.

Cette surveillance portera sur les plaintes internes, y compris celles émanant de lanceurs d’alerte, reçues par les cabinets dans le cadre des services d’audit externe qu’ils fournissent, a précisé l’ASIC dans son communiqué.

L’enquête visera également à déterminer si les cabinets ont reçu des plaintes concernant des fautes professionnelles commises par des auditeurs, telles que l’utilisation abusive ou le partage d’informations confidentielles, a ajouté l’autorité de régulation.

Les quatre cabinets n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

L’ASIC a également déclaré jeudi qu’elle poursuivrait son « enquête approfondie sur des allégations spécifiques d’utilisation abusive d’informations confidentielles de clients chez KPMG ».

« L’ASIC fera usage de l’ensemble des pouvoirs limités dont elle dispose, tout en continuant à s’engager de manière constructive dans le processus de réforme du gouvernement », a ajouté Sarah Court, présidente de l’ASIC.

Au début du mois, le gouvernement australien a déclaré qu’il envisageait de démanteler les quatre grands cabinets d’audit et de les placer sous la tutelle de l’autorité de régulation des entreprises, à la suite d’une série de scandales très médiatisés dans le secteur.

En mars, la sénatrice travailliste Deborah O’Neill a déclaré au Parlement qu’un lanceur d’alerte avait affirmé que KPMG avait utilisé des documents confidentiels du conseil d’administration

de LendLease LLC.AX pour étayer ses offres dans le cadre d’appels d’offres majeurs en matière d’audit chez Westpac

WBC.AX et Dexus DXS.AX .

KPMG avait mené une enquête interne à l’époque, mais n’avait constaté aucune faute.

Fin mai , KPMG Australie a annoncé que son directeur général et directeur de l’audit, Andrew Yates, avait démissionné en raison de lacunes dans le traitement des plaintes du lanceur d’alerte concernant le partage de données clients.

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