L'autorité de régulation polonaise soupçonne Google d'avoir abusé de sa position dominante lors des négociations sur la rémunération des éditeurs

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(Ajout d'un commentaire de l'entreprise au paragraphe 4)

par Marta Maciag et Rafal Wojciech Nowak

L'autorité polonaise de la concurrence a déclaré lundi qu'elle soupçonnait Google, filiale d'Alphabet ( GOOGL.O ), d'abuser de sa position dominante sur le marché lors des négociations avec les éditeurs de médias nationaux concernant la rémunération des contenus.

L'Office de la concurrence et de la protection des consommateurs, connu sous son acronyme polonais UOKiK, a précisé que ces accusations portaient sur la manière dont Google négocie la rémunération pour l'affichage d'articles et d'extraits dans les résultats de recherche, ainsi que dans les services Google Actualités et Discover.

Les sociétés citées dans le communiqué sont Alphabet Inc, Google LLC, Google Ireland Limited et Google Pologne.

Google Pologne a indiqué qu’elle examinait le texte de la décision de l’UOKiK. Elle a ajouté qu’elle avait conclu des accords de licence avec plus de 70 publications en Pologne et qu’elle était « la seule plateforme à disposer d’une approche structurée pour rémunérer les éditeurs d’actualités à grande échelle ».

L’UOKiK reproche à Google de ne pas avoir fourni aux éditeurs les données nécessaires pour évaluer correctement les offres, ce qui a entraîné un déséquilibre d’information empêchant des négociations équitables sur la rémunération des contenus.

« Les grandes entreprises technologiques ne peuvent pas se placer au-dessus de la loi », a déclaré Tomasz Chrostny, président de l’UOKiK, dans ce communiqué, ajoutant que l’absence de données avait rendu les négociations illusoires et conduit Google à imposer ses conditions.

Ce litige trouve son origine dans un amendement apporté en 2024 à la loi polonaise sur le droit d’auteur, qui transposait une directive européenne en vertu de laquelle les services en ligne peuvent utiliser le contenu des éditeurs de presse en échange d’une rémunération.

L’amende maximale pour abus de position dominante sur le marché peut s’élever à 10 % du chiffre d’affaires d’une entreprise, a précisé l’autorité de régulation.

Il a ajouté que cette enquête était distincte de celle ouverte en décembre 2025 par la Commission européenne, qui vise à déterminer si Google a utilisé le contenu des éditeurs dans ses services d’IA sans leur verser de rémunération adéquate ni leur donner la possibilité de s’y opposer.

L’enquête polonaise, qui porte sur les services Google Search, Google Actualités et Discover, est menée de manière indépendante à la suite d’un accord conclu avec la Commission, a précisé l’UOKiK.

En décembre 2024, la plateforme de comparaison de prix Ceneo, détenue par le groupe polonais de commerce électronique Allegro, a poursuivi Alphabet en justice pour obtenir 2,33 milliards de zlotys (568 millions de dollars) à titre de dommages-intérêts pour comportement anticoncurrentiel présumé.