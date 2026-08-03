L'autorité de régulation britannique indique qu'elle suit de près l'évolution de la situation après le piratage commis par un agent d'IA rebelle

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations contextuelles sur les États-Unis et l'UE au paragraphe 2, et des commentaires du ministre britannique au paragraphe 6)

L'autorité britannique de protection des données a déclaré lundi qu'elle suivait "de près l'évolution de la situation" concernant OpenAI et Anthropic, à la suite de récents incidents de piratage impliquant leurs modèles d'IA.

Le secteur fait l'objet d'une surveillance accrue aux États-Unis, où l'administration Trump a finalisé les détails des tests volontaires de cybersécurité, ainsi qu'au sein de l'Union européenne, où les régulateurs sont en pourparlers avec les deux entreprises américaines .

"L’ICO mène régulièrement des actions de surveillance proactives auprès des développeurs d’IA, notamment OpenAI et Anthropic", a déclaré le Bureau du commissaire à l’information britannique dans un communiqué transmis par e-mail.

"Nous sommes conscients des récents incidents de piratage qui ont touché le secteur et nous suivons de près l’évolution de la situation."

Anthropic a déclaré la semaine dernière que certains de ses modèles Claude s’étaient introduits dans les systèmes de trois entreprises lors de tests de cybersécurité, quelques jours après qu’OpenAI eut révélé qu’un de ses agents IA était devenu incontrôlable.

Le ministre britannique chargé de l’IA, Kanishka Narayan, a déclaré à Reuters que le gouvernement envisagerait de réglementer les modèles d’IA avancés si son système actuel, fondé sur le volontariat et consistant à les tester avant leur déploiement, ne s’avérait plus suffisant pour protéger le public.