L'autorité de régulation britannique enquête pour déterminer si Microsoft a induit en erreur ses clients particuliers et ses clients familiaux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de la réponse de Microsoft au paragraphe 5)

L'autorité britannique de la concurrence a annoncé qu'elle allait enquêter sur Microsoft

MSFT.O afin de déterminer si l'entreprise avait induit en erreur ses clients particuliers et familiaux lors de la commercialisation des formules d'abonnement à son produit très populaire Microsoft 365, les amenant ainsi à payer plus cher que nécessaire.

L'Autorité de la concurrence et des marchés (CMA) a déclaré mercredi que l'enquête porterait sur l'ajout par Microsoft de son assistant IA Copilot aux abonnements Microsoft 365. Les particuliers et les familles se sont vu proposer initialement Copilot sans frais supplémentaires, mais certains se sont ensuite retrouvés confrontés à des abonnements plus onéreux lors du renouvellement.

« L’enquête visera à déterminer si les clients ont reçu les informations essentielles concernant les formules et la différence de prix afin de bien comprendre les options qui s’offraient à eux avant de prendre une décision », a déclaré la CMA dans un communiqué.

La CMA a précisé que, bien qu’elle soutienne l’adoption de l’IA à l’échelle nationale, les clients devaient toujours disposer d’informations claires et fournies en temps opportun.

« Nous examinons en détail les allégations de la CMA », a déclaré un porte-parole de Microsoft, ajoutant que l’entreprise restait déterminée à « collaborer de manière constructive » avec l’autorité de régulation.

Microsoft fait l’objet de nombreuses enquêtes en matière de concurrence à l’échelle mondiale, portant sur ses logiciels d’entreprise, le cloud computing et ses partenariats dans le domaine de l’IA; en mai, la CMA britannique a lancé une enquête sur sa position dominante dans le secteur des logiciels d’entreprise.

Les autorités australiennes et italiennes enquêtent également sur Microsoft concernant les informations fournies aux clients lors du renouvellement de leurs abonnements, a noté la CMA.