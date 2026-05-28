L'autorité de régulation britannique donne son feu vert à la coentreprise de 3,4 milliards de dollars entre Suzano et Kimberly-Clark

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'autorité britannique de la concurrence a annoncé jeudi qu'elle ne renverrait pas le projet de coentreprise d'une valeur de 3,4 milliards de dollars entre le producteur brésilien de pâte à papier Suzano SUZB3.SA et le géant des biens de consommation Kimberly-Clark KMB.O pour une enquête de phase 2.