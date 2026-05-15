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L'autorité de régulation britannique autorise sous conditions la fusion entre Getty et Shutterstock, d'un montant de 3,7 milliards de dollars
information fournie par Reuters 15/05/2026 à 13:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec les précisions de l'autorité de régulation, le contexte et les cours boursiers à partir du paragraphe 2)

L'autorité britannique de la concurrence a déclaré vendredi qu'elle autoriserait le projet de fusion de 3,7 milliards de dollars entre Getty Images GETY.N et Shutterstock

SSTK.N si cette dernière cédait sa branche éditoriale afin de répondre aux préoccupations concernant l'offre de contenu d'actualité dans le pays. Cette décision fait suite à une enquête approfondie lancée en novembre par l'Autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA) après que les mesures correctives initiales proposées par les sociétés américaines n'aient pas réussi à répondre aux préoccupations de l'autorité de surveillance.

Getty Images et Shutterstock n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Les actions des deux sociétés ont respectivement progressé de 3,8 % et 1,1 % lors des échanges avant l'ouverture des marchés américains.

Vendredi, la CMA a déclaré que les sociétés avaient depuis proposé de céder l'activité éditoriale mondiale de Shutterstock, qui regroupe des marques telles que Backgrid et Splash, qu'elles ont qualifiée de non essentielle à leurs activités principales.

Le groupe d'enquête indépendant de l'autorité de régulation a estimé que si cette activité éditoriale n'était pas vendue, elle réduirait le choix des médias britanniques et pourrait, à terme, entraîner une hausse des prix pour les clients, affirmant que Shutterstock est l'un des « rares concurrents significatifs » de Getty.

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