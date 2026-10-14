L'autorité de régulation bancaire américaine critique plusieurs grands établissements de crédit pour leurs pratiques de « débanquisation »

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Une autorité américaine de régulation bancaire de premier plan a publié mercredi un rapport concluant que plusieurs des plus grandes banques du pays avaient injustement refusé des services bancaires à certains clients pour des motifs politiques, religieux ou autres, mais s'est abstenue d'imposer des amendes ou d'autres sanctions.

Le rapport sur la « débanquisation » , publié par le Bureau du contrôleur de la monnaie, portait sur neuf des plus grandes banques du pays qui avaient mis en place des politiques restreignant l’accès de certains clients aux services financiers sur la base de critères subjectifs plutôt que de risques financiers.

On parle de « débanquisation » lorsqu’une banque prive un titulaire de compte de l’accès à ses services, souvent en raison de craintes liées à des risques juridiques, financiers ou de réputation.

L’autorité de régulation a critiqué les banques pour ces pratiques, mais n’a pas indiqué que des sanctions ou des mesures punitives seraient prises. L’agence a déclaré qu’elle pourrait envisager des changements de politique afin de décourager de telles pratiques à l’avenir.

Lancée en septembre 2025, cette enquête a porté sur les neuf plus grandes banques nationales placées sous la supervision de l’autorité de régulation en termes de taille des actifs, qui détiennent collectivement la majorité des actifs bancaires commerciaux américains.

« Les Américains devraient avoir accès aux services financiers indépendamment de leurs croyances, de leurs affiliations ou de leurs opinions politiques. L’accès équitable aux services financiers n’est pas un simple slogan — c’est une obligation », a déclaré Jonathan Gould, contrôleur de la monnaie, dans un communiqué.

Après que le président Donald Trump eut signé un décret ordonnant un examen des cas présumés de « débanquisation », les régulateurs et les banques ont pris des mesures pour éliminer le recours àl’ dit du « risque de réputation »dans l’évaluation des clients, bien que la question reste controversée.

Des responsables politiques conservateurs et des groupes d’entreprises ont accusé les banques de couper les vivres à des entreprises issues de secteurs tels que les énergies fossiles, les armes à feu et les cryptomonnaies, faisant de la « débanquisation » un sujet brûlant de la politique financière à Washington.

Les grandes banques ont nié rejeter des clients pour des motifs politiques ou religieux, arguant au contraire que des années de pression réglementaire intense les avaient dissuadées de servir certains secteurs et exhortant Washington à établir des règles plus claires sur les clients qu’elles peuvent ou ne peuvent pas servir.

L’OCC a constaté que les préoccupations liées à l’opinion publique avaient conduit au moins une banque à prendre ses distances par rapport à certaines affiliations de clients pouvant être considérées comme « partisanes ». Il a ajouté que les banques ne disposaient généralement pas de normes claires et mesurables, ni de critères objectifs fondés sur les risques, pour évaluer les risques de réputation associés aux relations avec la clientèle.

« L’OCC continuera à collaborer avec ses partenaires régulateurs afin d’évaluer plus en détail dans quelle mesure les politiques bancaires mettant en œuvre les exigences des programmes de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ont contribué à la « débanquisation », et prendra les mesures appropriées si nécessaire », indique le rapport.

Les allégations de « débancage » à motivation politique ont fait l’objet d’une attention particulière de la part de l’actuelle administration Trump.

Plus tôt cette année, Trump a intenté un procès de 5 milliards de dollars contre JPMorgan Chase et son directeur général Jamie Dimon, affirmant que la banque avait clôturé plusieurs de ses comptes pour des raisons politiques. JPMorgan, la plus grande banque américaine, a nié avoir clôturé des comptes pour des motifs politiques ou religieux.

Il a également accusé d’autres établissements bancaires , notamment Bank of America BAC.N , le deuxième plus grand établissement bancaire du pays en termes d’actifs, de l’avoir exclu du système bancaire début 2025.