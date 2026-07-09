L'autorité de régulation australienne examine les plaintes relatives aux pratiques d'audit au sein des « Big Four » à la suite du scandale KPMG

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* L'ASIC va examiner les plaintes internes et celles émanant de lanceurs d'alerte

* L'ASIC va poursuivre une enquête distincte sur des allégations spécifiques impliquant KPMG

(Mises à jour tout au long de l'article; ajout de commentaires d'EY, de PwC et de Deloitte) par Scott Murdoch et Shivangi Lahiri

L'autorité australienne de régulation des entreprises a lancé un examen des plaintes relatives aux pratiques d'audit au sein des quatre grands cabinets d'audit, élargissant ainsi son contrôle du secteur à la suite d'allégations selon lesquelles des collaborateurs de KPMG auraient utilisé à mauvais escient des informations confidentielles pour remporter des contrats.

Cette enquête intervient alors que le Trésor australien mène une consultation sur un durcissement de la réglementation des grands cabinets d’expertise comptable, d’audit et de conseil, y compris sur d’éventuelles réformes susceptibles d’élargir le rôle de l’autorité de régulation des entreprises.

Le gouvernement a également déclaré qu’il envisageait différentes options, notamment le démantèlement des « Big Four », suite aux controverses répétées dans le secteur.

La Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements (ASIC) a déclaré jeudi qu’elle examinerait les plaintes internes et celles émanant de lanceurs d’alerte concernant la conduite des audits, y compris l’utilisation abusive ou le partage d’informations confidentielles, tout en poursuivant une enquête distincte sur des allégations spécifiques impliquant KPMG.

"Les allégations concernant KPMG sont graves. L’ASIC fera usage de l’ensemble des pouvoirs limités dont elle dispose, tout en continuant à s’engager de manière constructive dans le processus de réforme du gouvernement", a déclaré Sarah Court, présidente de l’ASIC.

Cette décision accentue la pression sur un secteur déjà soumis à une surveillance accrue après une série de scandales.

KPMG Australie a fait l’objet d’allégations émanant de lanceurs d’alerte selon lesquelles le cabinet aurait utilisé des données confidentielles de clients pour remporter des contrats lucratifs, tandis que PwC Australie a été secoué il y a trois ans par un scandale impliquant le partage d’informations gouvernementales confidentielles avec des clients potentiels.

Les porte-parole de PwC Australie et d’EY Australie ont déclaré jeudi que leurs cabinets coopéreraient, tandis que Deloitte a refusé de commenter. KPMG n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.

L’ASIC poursuivra son "enquête approfondie sur des allégations spécifiques d’utilisation abusive d’informations confidentielles de clients chez KPMG", a déclaré la commission.

L'autorité de régulation a précisé que ses pouvoirs sur les cabinets d'audit organisés en société de personnes étaient limités en vertu de la législation actuelle, contrairement à ses compétences plus étendues sur les sociétés, telles que les sociétés cotées en bourse.

"La compétence de l’ASIC à l’égard des cabinets d’audit, par opposition aux auditeurs individuels, est limitée", a déclaré Mme Court.