L'autorité de régulation australienne enquête sur Western Union concernant ses contrôles en matière de blanchiment d'argent

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(Ajout d'informations au point 3, commentaire de Western Union au point 7)

L'autorité australienne de surveillance des crimes financiers a déclaré mardi avoir ouvert une enquête sur la société Western Union WU.N et sa filiale australienne en raison de préoccupations concernant la gestion des canaux de paiement à haut risque, des clients et des affiliés.

Voici quelques détails:

* Le Centre australien de déclaration et d’analyse des transactions (AUSTRAC) a déclaré enquêter sur Western Union Financial Services Australia et sa société mère, précisant que les affiliés de cette société de transfert d’argent n’étaient pas visés par l’enquête.

* Cette enquête a été ouverte car l’AUSTRAC nourrit de « graves inquiétudes » quant à l’incapacité de Western Union à gérer de manière adéquate les risques liés à l’exploitation criminelle, a déclaré Brendan Thomas, directeur général de l’AUSTRAC.

* Western Union exploite l’un des plus grands services de paiement internationaux au monde.

* L’enquête se concentrera sur le programme de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (AML/CTF) de Western Union, et visera notamment à déterminer si ses systèmes permettent d’identifier, d’évaluer et d’atténuer efficacement les risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme.

* L’autorité de régulation évaluera également si le dispositif de surveillance des transactions de l’entreprise permet de détecter les schémas connus de blanchiment d’argent, en particulier ceux liés à l’exploitation des enfants et au financement du terrorisme.

* Le cadre de gouvernance de Western Union, y compris le rôle de son siège mondial dans la supervision du respect des règles AML/CTF par sa filiale australienne, fera l’objet d’une enquête, a indiqué l’AUSTRAC.

* “Western Union prend très au sérieux l’enquête de l’AUSTRAC. Nous continuerons à coopérer pleinement avec l’AUSTRAC et à nous impliquer de manière constructive tout au long du processus réglementaire”, a déclaré un porte-parole de Western Union à Reuters dans un e-mail.

* En juillet 2025 , l’autorité de régulation avait ordonné un audit externe de la filiale locale de Western Union en raison de doutes quant à sa conformité aux règles AML/CTF.

* La campagne de surveillance menée par l’AUSTRAC en 2025 auprès des prestataires de services de paiement a mis en évidence d’importantes lacunes dans la manière dont certaines entreprises détectaient et géraient les transactions liées à l’exploitation sexuelle des enfants.

* L’AUSTRAC a indiqué qu’elle déciderait de prendre ou non des mesures à l’issue de son enquête. Elle a souligné que Western Union s’était engagée à remédier aux problèmes identifiés dans le rapport d’audit.