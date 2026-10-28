L'autorité de régulation américaine propose de nouvelles règles pour accélérer les projets de GNL

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* Selon M. Duffy, les exploitants pourraient économiser 100 millions de dollars par an en adoptant de nouvelles technologies

* La mise à jour de la réglementation actualise le cadre de sécurité du GNL afin d’y intégrer les normes de la National Fire Protection Association

Une autorité de régulation américaine a proposé mercredi de nouvelles règles visant à hâter les projets de gaz naturel liquéfié (GNL) et à accroître les capacités d’exportation, dans le cadre de la stratégie plus large de l’administration Trump visant à accélérer le développement des infrastructures énergétiques et à réduire les coûts pour les consommateurs.

Les États-Unis sont le premier exportateur mondial de GNL et devraient augmenter leur production de 100 millions de tonnes métriques d’ici la fin de la décennie. Le GNL est au cœur du programme de « domination énergétique » du président américain Donald Trump depuis son retour au pouvoir. Il a ordonné la reprise des autorisations d’exportation de GNL – que l’ancien président Joe Biden avait suspendues – et a également commencé à simplifier le processus d’autorisation environnementale qui ralentissait auparavant les projets.

La dernière réglementation, proposée par l’Administration de la sécurité des pipelines et des matières dangereuses (PHMSA), aidera les exploitants à adopter de nouvelles technologies afin de réduire les coûts et de renforcer la sécurité, a déclaré le secrétaire américain aux Transports, Sean Duffy. L’exploitation de ces technologies permettra de réaliser 100 millions de dollars d’économies par an, a-t-il ajouté.

Les acheteurs de GNL du monde entier recherchent des sources d’approvisionnement plus diversifiées depuis que la guerre américano-israélienne contre l’Iran a interrompu les livraisons en provenance du Golfe, tandis que Donald Trump a défendu ce projet comme un moyen de renforcer la sécurité nationale et les échanges commerciaux avec ses partenaires.

Le projet de réglementation actualise le cadre de sécurité de la PHMSA pour les installations de GNL en intégrant les normes de la National Fire Protection Association (Association nationale de protection contre les incendies) relatives à l’implantation, à la conception, à la construction, à l’exploitation et à la maintenance de ces installations.

“En révisant ces règles fondamentales pour intégrer les technologies modernes, nous pouvons, en toute sécurité, libérer la suprématie énergétique des États-Unis, réduire les coûts et générer des millions d’opportunités économiques pour les hommes et les femmes qui font tourner notre secteur énergétique”, a déclaré M. Duffy.

La position favorable à l’énergie de l’administration Trump a conduit les plus grands exportateurs de GNL, notamment Cheniere LNG.N et Venture Global LNG VG.N , à annoncer publiquement qu’ils allaient de l’avant dans l’obtention d’autorisations pour autant de capacité de GNL qu’ils estiment pouvoir construire , grâce à la certitude en matière d’autorisations offerte par l’administration Trump.

Au cours des près de deux années qui se sont écoulées depuis l’entrée en fonction de l’administration Trump, une vague de projets de GNL a vu le jour aux États-Unis, avec l’annonce de décisions d’investissement définitives portant sur plus de 50 millions de tonnes métriques par an. L’un d’entre eux est Delfin LNG, qui devrait devenir la première installation flottante d’exportation de GNL aux États-Unis , mais qui n’a pas encore reçu le feu vert officiel de la PHMSA pour exploiter le gazoduc acheminant le gaz naturel vers l’installation flottante, suite à une explosion survenue plus tôt cette année.

Même avec cette modification réglementaire, les promoteurs de projets de GNL devront toujours passer par la procédure d’autorisation de la Commission fédérale de régulation de l’énergie (FERC), faire face à des contestations judiciaires constantes et obtenir les autorisations environnementales.