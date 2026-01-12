L'autorité de la concurrence brésilienne ouvre une enquête sur l'outil commercial WhatsApp

L'autorité de la concurrence brésilienne CADE a déclaré lundi qu'elle avait ouvert une enquête sur les nouvelles conditions de l'outil commercial WhatsApp de Meta META.O , ajoutant qu'elle suspendrait également les nouvelles conditions de l'outil au Brésil pendant qu'elle évalue l'affaire.

* Il existe des pratiques anticoncurrentielles potentielles découlant des nouvelles conditions, a déclaré la CADE.

* Ces pratiques anticoncurrentielles concerneraient l'accès et l'offre par les fournisseurs d'outils d'intelligence artificielle (IA) aux utilisateurs de WhatsApp, a-t-elle ajouté.

* L'enquête de la CADE fait suite à des plaintes déposées par des fournisseurs de chatbots d'intelligence artificielle au sujet des conditions imposées en octobre, qui leur interdisent l'accès à WhatsApp Business Solution, selon des documents réglementaires.

* Un porte-parole de WhatsApp a déclaré que ces affirmations "sont fondamentalement erronées."

* "L'émergence de chatbots d'IA sur la plateforme WhatsApp Business surcharge nos systèmes, qui n'ont pas été conçus pour ce type d'assistance," a-t-il déclaré.