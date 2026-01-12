 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'autorité de la concurrence brésilienne ouvre une enquête sur l'outil commercial WhatsApp
information fournie par Reuters 12/01/2026 à 23:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Plus de détails et les remarques de Meta.)

L'autorité de la concurrence brésilienne CADE a déclaré lundi qu'elle avait ouvert une enquête sur les nouvelles conditions de l'outil commercial WhatsApp de Meta META.O , ajoutant qu'elle suspendrait également les nouvelles conditions de l'outil au Brésil pendant qu'elle évalue l'affaire.

* Il existe des pratiques anticoncurrentielles potentielles découlant des nouvelles conditions, a déclaré la CADE.

* Ces pratiques anticoncurrentielles concerneraient l'accès et l'offre par les fournisseurs d'outils d'intelligence artificielle (IA) aux utilisateurs de WhatsApp, a-t-elle ajouté.

* L'enquête de la CADE fait suite à des plaintes déposées par des fournisseurs de chatbots d'intelligence artificielle au sujet des conditions imposées en octobre, qui leur interdisent l'accès à WhatsApp Business Solution, selon des documents réglementaires.

* Un porte-parole de WhatsApp a déclaré que ces affirmations "sont fondamentalement erronées."

* "L'émergence de chatbots d'IA sur la plateforme WhatsApp Business surcharge nos systèmes, qui n'ont pas été conçus pour ce type d'assistance," a-t-il déclaré.

Valeurs associées

META PLATFORMS
641,9700 USD NASDAQ -1,70%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank