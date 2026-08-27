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L'autorité chinoise de régulation des médicaments accepte la demande de Novo Nordisk concernant le Wegovy oral
information fournie par Reuters 27/08/2026 à 06:43
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des informations contextuelles sur le marché chinois et les autorisations accordées à Lilly et Novo dans les paragraphes 1 à 7)

Novo Nordisk NOVOb.CO a annoncé jeudi que l'autorité chinoise de régulation des médicaments avait accepté sa demande de commercialisation de la version orale de son médicament amaigrissant à base de GLP-1, Wegovy, alors que le laboratoire danois cherche à rattraper son concurrent Eli Lilly LLY.N sur le deuxième plus grand marché pharmaceutique mondial. Novo, Lilly, Pfizer PFE.N et la société locale Innovent Biologics 1801.HK se livrent une concurrence pour conquérir des parts de marché avec leurs versions d’injections hebdomadaires de GLP-1 destinées à la perte de poids en Chine, alors que la Commission nationale de la santé du pays a indiqué que le taux de personnes en surpoids ou obèses pourrait dépasser 65 % d’ici 2030. Novo et Lilly estiment que les comprimés amaigrissants pourraient attirer les patients réticents à recourir aux injections. Novo a obtenu une autorisation préliminaire aux États-Unis et au Royaume-Uni pour son comprimé Wegovy et l’a commercialisé aux États-Unis cette année. Lilly a rapidement emboîté le pas, obtenant en avril l’autorisation américaine pour son orforglipron oral, qui appartient également à la classe des médicaments GLP-1 imitant une hormone intestinale afin de réduire l’appétit et de réguler la glycémie chez les patients diabétiques. En Chine, Lilly a pris les devants. La société a déclaré en mars avoir déposé une demande d’autorisation de mise sur le marché pour l’orforglipron à prise unique quotidienne auprès des autorités réglementaires chinoises à la fin de 2025. Le produit pourrait être commercialisé en Chine dès cette année, a déclaré un dirigeant du laboratoire américain à Reuters. Novo n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire, formulée en dehors des heures de bureau, concernant le délai que pourrait prendre l’autorisation chinoise pour le comprimé Wegovy.

Les ventes de traitements à base de GLP-1 destinés à la gestion du poids pourraient atteindre 30 milliards de yuans (4,46 milliards de dollars) au cours des cinq à sept prochaines années, contre une fourchette estimée entre 3 et 4 milliards de yuans actuellement, a récemment déclaré à Reuters Yang Huang, responsable de la recherche sur le secteur de la santé en Chine chez J.P. Morgan.

(1 $ = 6,7209 yuans renminbi)

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