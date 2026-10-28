L'autorité canadienne de la concurrence met en garde contre une éventuelle hausse des tarifs aériens suite à l'accord entre Air Canada et United

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(Ajoute des détails tirés du communiqué de presse, la réponse d'Air Canada et le contexte)

par Allison Lampert et Rajesh Kumar Singh

Le Bureau de la concurrence du Canada a averti mercredi qu’une proposition d’Air Canada AC.TO et d’United Airlines UAL.O risquait d’affaiblir la concurrence sur dix liaisons entre le Canada et les États-Unis et de faire grimper les prix des billets sur huit d’entre elles, ce qui coûterait des millions de dollars par an aux passagers.

Cette proposition, présentée par les transporteurs aériens au début du mois , permettrait aux compagnies aériennes de coordonner leurs tarifs sur des liaisons où elles se font actuellement concurrence pour attirer les passagers.

Les deux transporteurs dominant déjà les vols sans escale sur plusieurs de ces liaisons, l’autorité de surveillance a averti qu’une coopération plus étroite supprimerait un frein important à la hausse des tarifs, laissant aux voyageurs moins de choix concurrentiels.

Les compagnies aériennes sont confrontées à la flambée des coûts du carburant et à un ralentissement prolongé du trafic canadien vers les États-Unis, ce qui accentue la pression sur les transporteurs pour qu’ils protègent leurs revenus en augmentant le prix des billets.

Le Bureau de la concurrence a indiqué que son rapport servirait de base à l’examen d’intérêt public mené par le gouvernement canadien sur les modifications proposées, demandées par les compagnies aériennes le 16 octobre. Les deux partenaires membres de Star Alliance sollicitent l’autorisation des autorités de régulation pour étendre leur coordination sur 10 liaisons actuellement soumises à un accord de consentement datant de 2012, a précisé le Bureau.

United n’était pas immédiatement disponible pour commenter.

Air Canada a déclaré que ce partenariat jouait un rôle important dans le renforcement des liaisons entre les communautés du Canada et des États-Unis. Depuis la mise en place de ce partenariat en 2022, 20 nouvelles liaisons ont été créées entre le Canada et les États-Unis, et plus de 4,3 millions de passagers ont voyagé conjointement sur les vols d’United et d’Air Canada.

Les voyages d’agrément entre le Canada et les États-Unis ont diminué en raison des tensions économiques et politiques provoquées par une guerre commerciale menée par les États-Unis.

Les voyages aller-retour des résidents canadiens en provenance des États-Unis ont été inférieurs de 26 % aux niveaux de 2024 au cours des neuf premiers mois de 2026, alors même que les voyages en provenance d’autres pays ont augmenté de près de 11 %, selon les données de Statistique Canada citées par le groupe professionnel Airlines for America. Les compagnies aériennes ont également réduit leurs capacités entre les deux pays.

Le Bureau de la concurrence du Canada a déclaré qu’Air Canada et United “représentent actuellement la totalité du trafic passagers sans escale sur cinq des dix liaisons et détiennent des parts de marché combinées importantes sur les autres”.

“L’analyse du Bureau a révélé que la proposition entraînerait probablement une hausse des prix sur la plupart des liaisons concernées, ce qui se traduirait par un préjudice de plusieurs millions de dollars pour les consommateurs chaque année”, a-t-il indiqué dans un communiqué.