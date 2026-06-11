L'autorité britannique de régulation sanitaire autorise le médicament amaigrissant de Novo Nordisk

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Bhanvi Satija et Christy Santhosh

L'autorité britannique de régulation des médicaments a approuvé jeudi le comprimé amaigrissant «

NOVOb.CO » de Novo Nordisk, offrant ainsi aux patients une nouvelle option de traitement de l'obésité sans injection et renforçant l'avance du laboratoire danois, premier sur le marché, face à son rival américain Eli Lilly LLY.N .

Cette autorisation offre à plus de 10 millions de personnes vivant en Angleterre une alternative plus pratique, alors que les laboratoires pharmaceutiques se livrent à une course effrénée pour étendre l'utilisation de ces médicaments, qui ont transformé la demande en traitements amaigrissants et redessiné le paysage de l'industrie pharmaceutique.

L'Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé a approuvé la pilule Wegovy pour les adultes obèses ayant un indice de masse corporelle (IMC) de 30 ou plus, ou ceux dont l'IMC se situe entre 27 et 30 et qui présentent au moins une affection associée.

Cette autorisation sera suivie d'une évaluation par l'Institut national britannique pour l'excellence en matière de santé et de soins (NICE) avant que le comprimé ne soit disponible au sein du NHS.

D'ici là, les patients peuvent se procurer le médicament auprès de prestataires privés. Novo prévoit que le médicament sera disponible sur ordonnance privée d'ici quelques semaines.

Danielle Brightman, directrice clinique de la plateforme de santé numérique Numan, a déclaré que l'autorisation de mise sur le marché de ce médicament oral signifiait « un meilleur accès pour davantage de personnes luttant contre l'obésité ».

L'obésité touche environ 30 % des adultes en Angleterre, soit entre 13 et 14 millions de personnes selon les dernières estimations du NHS England.

La pilule de Novo contient du sémaglutide, le même principe actif que celui utilisé dans ses médicaments injectables à succès Wegovy pour la perte de poids et Ozempic pour le diabète.