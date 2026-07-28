L'autorité britannique de régulation des télécommunications prend des mesures pour bloquer le programme de remises de BT Openreach

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des commentaires d'Openreach, de CityFibre et de Virgin Media aux paragraphes 4-5, 12, 14-15)

* Le fournisseur dominant souhaitait obtenir des remises importantes pour stimuler les souscriptions

* L'Ofcom affirme qu'il a ciblé des clients essentiels pour ses concurrents du secteur des réseaux alternatifs

* L'autorité de régulation n'est pas disposée à bloquer l'offre à 50 £ de Virgin Media

par Paul Sandle et Yamini Kalia

L'Ofcom britannique a proposé mardi de bloquer un nouveau programme de remises de BT Openreach, marquant ainsi la première intervention de l'autorité de régulation concernant une offre tarifaire qui, selon elle, menaçait la concurrence.

L'Ofcom a déclaré que des remises pouvant atteindre 9,50 £ sur 30 mois sur le marché émergent du haut débit par fibre optique ciblaient les clients dont dépendent des opérateurs tels que CityFibre et Hyperoptic pour se développer.

L’offre d’Openreach n’était pas «équitable et raisonnable et pourrait nuire au développement de la concurrence sur le marché des réseaux», a déclaré l’Ofcom, ajoutant que le réseau dominant britannique pourrait porter atteinte à ses concurrents par le biais de «tarifs faisant l’objet de remises agressives».

Openreach, qui fournit des services haut débit en gros à des FAI, notamment Sky, Vodafone et la branche de vente au détail de BT, a réagi en affirmant que son offre avait été « proposée de bonne foi à un moment où de nombreux foyers surveillent de près chacune de leurs factures ».

« Sur un marché aussi concurrentiel, nous ne pensons pas que la réglementation doive protéger des modèles économiques défaillants et nous ne partageons pas l’analyse de l’Ofcom », a déclaré James Lowther, directeur général commercial d’Openreach.

« POLITIQUE DE PRIX AGRESSIVE »

« Openreach doit pouvoir être compétitif, mais ne peut pas utiliser son pouvoir de marché significatif pour évincer d’autres réseaux du marché », a déclaré Natalie Black, directrice du groupe Infrastructure et connectivité de l’Ofcom.

En tant que fournisseur dominant, Openreach doit proposer des tarifs lui permettant de rentabiliser ses investissements tout en encourageant l’adoption de ses services à l’échelle nationale.

BT et des dizaines de réseaux dits « altnets » ont investi des milliards de livres sterling dans les réseaux de fibre optique au cours de la dernière décennie.

Mais de nombreux petits fournisseurs peinent à rentabiliser leurs investissements, alors qu’environ la moitié des locaux raccordés à la fibre optique n’ont pas encore souscrit à ce service.

L’Ofcom a indiqué que cette offre encourageait les FAI à attirer davantage de clients de la fibre Openreach en appliquant des remises uniquement aux souscriptions dépassant leur taux d’adhésion habituel.

CityFibre a déclaré qu’il était « réjouissant de constater que l’Ofcom continue de mettre l’accent sur la mise en place d’une concurrence durable et sur tous les avantages que cela apportera aux consommateurs, notamment des prix plus bas, de meilleurs services et une innovation constante ».

L’Ofcom a indiqué qu’il n’avait pas l’intention de bloquer deux autres offres d’Openreach: l’une proposant une remise unique de 50 £ aux nouveaux clients de la fibre dont le nombre dépasse le volume habituel d’abonnements dans les zones où Virgin Media O2 est présent, et l’autre plafonnant les frais pour les nouvelles connexions haut débit.

Virgin Media O2 a salué la proposition de l’Ofcom mais a appelé à des mesures plus strictes, affirmant qu’Openreach cherchait « à consolider sa position dominante et à étouffer la concurrence, à l’encontre de l’orientation définie par le régulateur dans sa récente analyse du marché ».

L’Ofcom mène une consultation jusqu’au 27 août avant de prendre une décision finale.