 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'autorité britannique de régulation des médias affirme que des inquiétudes persistent quant à la gestion des contenus illicites par X
information fournie par Reuters 14/10/2026 à 12:59

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* X respecte les délais de réponse convenus dans son rapport à l'autorité de régulation

* L'Ofcom reste préoccupé par l'efficacité des mesures de suppression de contenu

* L'autorité de régulation obtient des modifications concernant le chatbot Grok AI

* L'enquête sur X entre dans une nouvelle phase

(Mises à jour tout au long de l'article avec détails et contexte)

par Sam Tabahriti

L'Ofcom, l'autorité britannique de régulation des médias, a déclaré mercredi qu'elle restait préoccupée par la manière dont X, la plateforme détenue par Elon Musk, traitait les contenus illégaux incitant à la haine et liés au terrorisme, malgré des améliorations au niveau des délais de réponse, tout en dévoilant de nouvelles restrictions concernant le chatbot Grok AI.

X a atteint les objectifs convenus avec l’autorité de régulation pour examiner plus rapidement les signalements de contenus suspects, selon le premier rapport trimestriel de performance de l’entreprise soumis à l’Ofcom.

Toutefois, l’autorité de régulation a déclaré mercredi dans un communiqué qu’elle avait "des inquiétudes persistantes quant à l’efficacité de la réponse de X en matière de suppression des contenus illégaux incitant à la haine et liés au terrorisme".

L’autorité de régulation a indiqué qu’elle continuerait à examiner les données fournies par X et à les comparer à ses propres tests, ajoutant que l’entreprise devrait maintenir son niveau de performance actuel.

X et SpaceXAI, la société de Musk, n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

L'ACCENT EST MIS SUR LA CONFORMITÉ ET LES SYSTÈMES DE SIGNALEMENT

Par ailleurs, l’Ofcom a également indiqué que son enquête sur X était entrée dans une nouvelle phase, au cours de laquelle il serait déterminé si la plateforme avait respecté ses obligations légales visant à protéger les citoyens britanniques contre les contenus illégaux.

L’Ofcom a ouvert son enquête sur X en janvier à la suite d’informations selon lesquelles le chatbot Grok AI était utilisé pour créer et partager des images à caractère sexuel pouvant constituer des contenus illégaux, notamment des "deepfakes" mettant en scène des personnes réelles et des enfants. Reuters a par la suite constaté que Grok continuait de générer des images à caractère sexuel de personnes lorsqu’on le lui demandait, même lorsque les utilisateurs précisaient explicitement que les personnes concernées n’avaient pas donné leur consentement.

L’Ofcom a indiqué avoir constaté que certains utilisateurs n’ayant pas vérifié leur âge pouvaient toujours accéder à du contenu pornographique sur X. L’autorité a précisé que l’entreprise avait depuis modifié ses systèmes afin de garantir que ce type de contenu soit systématiquement bloqué pour les moins de 18 ans et les utilisateurs non vérifiés.

En conséquence, l’Ofcom a indiqué qu’il concentrerait la suite de son enquête sur la gestion par X des contenus illégaux et sur les systèmes de la plateforme en matière de signalement et de traitement des plaintes, tout en continuant à surveiller ses mesures de vérification de l’âge.

Si l’Ofcom dispose de motifs raisonnables de croire que X a manqué à ses obligations, il a indiqué qu’il rendrait un avis provisoire avant de prendre une décision définitive.

NOUVELLES RESTRICTIONS POUR LES UTILISATEURS DE GROK AU ROYAUME-UNI

L’Ofcom a indiqué que SpaceXAI, anciennement xAI, avait mis en place de nouvelles restrictions sur Grok à la suite de discussions avec l’autorité de régulation.

Selon l’Ofcom, les utilisateurs britanniques ne peuvent désormais plus consulter, générer ou partager de contenu pornographique via les outils de génération d’images de Grok. Les chatbots d’accompagnement, tels que "Ani", se sont également vu interdire toute conversation à caractère sexuellement explicite.

L’autorité de régulation a déclaré qu’elle continuerait à surveiller ces changements et qu’elle maintiendrait le dialogue avec SpaceXAI, après avoir précédemment indiqué que des lacunes dans la loi sur la sécurité en ligne limitaient sa capacité à enquêter sur certaines activités au sein des services de chatbots autonomes.

Valeurs associées

SPACEX
156,5400 USD NASDAQ -4,21%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La France est-elle désormais la première menace pour l’euro ?
    La France est-elle désormais la première menace pour l’euro ?
    information fournie par Ecorama 14.10.2026 14:00 

    L’euro recule à 1,12 $, en baisse de 5 % depuis le début de l’année, sous l’effet des doutes sur la crédibilité financière de la France et des incertitudes liées à la présidentielle. Ce niveau n’est pas alarmant en soi, mais il reflète une nervosité accrue, avec ... Lire la suite

  • Le premier Airbus A330neo destiné à la compagnie aérienne TAP Air Portugal au centre de livraison d'Airbus à Colomiers, près de Toulouse.
    Le Portugal choisit Lufthansa, et non Air France-KLM, pour prendre 44,9% de TAP
    information fournie par Reuters 14.10.2026 13:54 

    Le gouvernement portugais ​a choisi Lufthansa pour acquérir une participation de 44,9% ​dans la compagnie TAP Air ​Portugal, ont déclaré ⁠mercredi à Reuters deux ‌sources proches du dossier, alors qu'Air France-KLM ​avait ‌également soumis une offre. Le ⁠gouvernement ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 14.10.2026 13:44 

    (Actualisé avec Bank of America, Morgan Stanley, contrats à terme et cours en avant-Bourse) Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,31% pour le Dow Jones .DJI ... Lire la suite

  • Illustration du logo de Bank of America
    BofA: Le bénéfice pénalisé par une amende de 1,2 milliard de dollars au 3e trimestre
    information fournie par Reuters 14.10.2026 13:35 

    Bank of America a affiché mercredi un bénéfice ‌en recul au troisième trimestre, en raison de provisions de 1,2 milliard de dollars (1,07 milliards d'euros) pour couvrir les ​amendes infligées à la suite de défaillances dans la détection de cas potentiels de blanchiment ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
7 884,76 +0,73%
HAFFNER ENERGY
0,739 -4,03%
Pétrole Brent
106,27 -0,02%
2CRSI
27,98 -1,13%
EUTELSAT
1,573 +14,86%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank