L'autorité britannique de régulation des médias affirme que des inquiétudes persistent quant à la gestion des contenus illicites par X

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* X respecte les délais de réponse convenus dans son rapport à l'autorité de régulation

* L'Ofcom reste préoccupé par l'efficacité des mesures de suppression de contenu

* L'autorité de régulation obtient des modifications concernant le chatbot Grok AI

* L'enquête sur X entre dans une nouvelle phase

(Mises à jour tout au long de l'article avec détails et contexte)

par Sam Tabahriti

L'Ofcom, l'autorité britannique de régulation des médias, a déclaré mercredi qu'elle restait préoccupée par la manière dont X, la plateforme détenue par Elon Musk, traitait les contenus illégaux incitant à la haine et liés au terrorisme, malgré des améliorations au niveau des délais de réponse, tout en dévoilant de nouvelles restrictions concernant le chatbot Grok AI.

X a atteint les objectifs convenus avec l’autorité de régulation pour examiner plus rapidement les signalements de contenus suspects, selon le premier rapport trimestriel de performance de l’entreprise soumis à l’Ofcom.

Toutefois, l’autorité de régulation a déclaré mercredi dans un communiqué qu’elle avait "des inquiétudes persistantes quant à l’efficacité de la réponse de X en matière de suppression des contenus illégaux incitant à la haine et liés au terrorisme".

L’autorité de régulation a indiqué qu’elle continuerait à examiner les données fournies par X et à les comparer à ses propres tests, ajoutant que l’entreprise devrait maintenir son niveau de performance actuel.

X et SpaceXAI, la société de Musk, n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

L'ACCENT EST MIS SUR LA CONFORMITÉ ET LES SYSTÈMES DE SIGNALEMENT

Par ailleurs, l’Ofcom a également indiqué que son enquête sur X était entrée dans une nouvelle phase, au cours de laquelle il serait déterminé si la plateforme avait respecté ses obligations légales visant à protéger les citoyens britanniques contre les contenus illégaux.

L’Ofcom a ouvert son enquête sur X en janvier à la suite d’informations selon lesquelles le chatbot Grok AI était utilisé pour créer et partager des images à caractère sexuel pouvant constituer des contenus illégaux, notamment des "deepfakes" mettant en scène des personnes réelles et des enfants. Reuters a par la suite constaté que Grok continuait de générer des images à caractère sexuel de personnes lorsqu’on le lui demandait, même lorsque les utilisateurs précisaient explicitement que les personnes concernées n’avaient pas donné leur consentement.

L’Ofcom a indiqué avoir constaté que certains utilisateurs n’ayant pas vérifié leur âge pouvaient toujours accéder à du contenu pornographique sur X. L’autorité a précisé que l’entreprise avait depuis modifié ses systèmes afin de garantir que ce type de contenu soit systématiquement bloqué pour les moins de 18 ans et les utilisateurs non vérifiés.

En conséquence, l’Ofcom a indiqué qu’il concentrerait la suite de son enquête sur la gestion par X des contenus illégaux et sur les systèmes de la plateforme en matière de signalement et de traitement des plaintes, tout en continuant à surveiller ses mesures de vérification de l’âge.

Si l’Ofcom dispose de motifs raisonnables de croire que X a manqué à ses obligations, il a indiqué qu’il rendrait un avis provisoire avant de prendre une décision définitive.

NOUVELLES RESTRICTIONS POUR LES UTILISATEURS DE GROK AU ROYAUME-UNI

L’Ofcom a indiqué que SpaceXAI, anciennement xAI, avait mis en place de nouvelles restrictions sur Grok à la suite de discussions avec l’autorité de régulation.

Selon l’Ofcom, les utilisateurs britanniques ne peuvent désormais plus consulter, générer ou partager de contenu pornographique via les outils de génération d’images de Grok. Les chatbots d’accompagnement, tels que "Ani", se sont également vu interdire toute conversation à caractère sexuellement explicite.

L’autorité de régulation a déclaré qu’elle continuerait à surveiller ces changements et qu’elle maintiendrait le dialogue avec SpaceXAI, après avoir précédemment indiqué que des lacunes dans la loi sur la sécurité en ligne limitaient sa capacité à enquêter sur certaines activités au sein des services de chatbots autonomes.