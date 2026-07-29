L'autorité britannique de la concurrence enquête sur Microsoft au sujet des abonnements à 365

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L'autorité britannique de la concurrence a annoncé qu'elle allait ouvrir une enquête sur Microsoft MSFT.O concernant la commercialisation de ses formules d'abonnement, et plus précisément pour déterminer si les particuliers et les familles avaient été induits en erreur au sujet des options d'abonnement à Microsoft 365 et s'ils avaient, de ce fait, payé plus cher.