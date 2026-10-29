L'autorité australienne de régulation des entreprises enquête sur les banquiers chargés de l'introduction en bourse de Firmus, rapporte *The Australian*

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L'autorité australienne de régulation des entreprises mène actuellement une enquête sur le rôle joué par les banquiers dans la promotion de l'introduction en bourse de Firmus, une société soutenue par Nvidia NVDA.O , a rapporté jeudi le journal *The Australian*.

Voici les détails:

* L'opérateur de centres de données a suspendu son introduction en bourse de 5 milliards de dollars le 9 octobre et avait déclaré qu'il optait pour d'autres solutions de levée de fonds, notamment le recours aux marchés privés

* La présidente de l’Australian Securities and Investments Commission (ASIC), Sarah Court, a déclaré, en réponse à la lettre du sénateur libéral Dave Sharma, que l’autorité de régulation « menait des enquêtes ciblées auprès des chefs de file conjoints » de l’introduction en bourse de Firmus, a rapporté The Australian

* Le processus de constitution du livre d’ordres pour l’introduction en bourse a été mené par Bank of America BAC.N , JPMorgan JPM.N , Morgan Stanley MS.N et le courtier australien Morgans. Bank of America a refusé de commenter lorsqu’elle a été contactée par Reuters, tandis que les deux autres banques américaines et Morgans n’ont pas répondu immédiatement

* L’autorité de régulation a pris connaissance des questions soulevées concernant l’exactitude des informations fournies aux investisseurs institutionnels et de gros au cours du processus de commercialisation et de constitution du livre d’ordres, a écrit Mme Court dans sa lettre adressée à M. Sharma, selon The Australian

* Le prix de l’introduction en bourse, fixé à 11 dollars australiens par action, a été remis en cause, les investisseurs s’inquiétant notamment de l’endettement de l’entreprise et de son manque d’expérience dans la construction de centres de données dédiés à l’IA

* L'ASIC n'a pas répondu à la demande de commentaires de Reuters