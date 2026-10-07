L'autorité australienne de protection de la vie privée enquête sur le développeur d'une application pour lunettes connectées utilisée par les produits Kmart

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'autorité australienne chargée de la protection de la vie privée a annoncé mercredi avoir ouvert une enquête sur la société Shenzhen Qingcheng Future Technology, fabricant de l'application pour lunettes connectées HeyCyan, commercialisée par des détaillants tels que Big W Marketplace et Amazon AMZN.O .

Voici quelques détails supplémentaires:

* Le Bureau du commissaire australien à l'information (OAIC) a indiqué qu'il suivait le déploiement des lunettes connectées depuis début 2026 et qu'il avait reçu, en août, une demande du procureur général visant à examiner les implications de ces appareils en matière de protection de la vie privée.

* L’autorité de régulation a ensuite sollicité des informations auprès des fabricants et distributeurs de lunettes connectées, notamment Meta META.O , Kmart, Google GOOGL.O et Shenzhen Qingcheng, afin de savoir comment ces appareils enregistrent les informations, qui peut y accéder et où elles sont stockées.

* L’autorité de régulation a indiqué que la société chinoise Shenzhen Qingcheng n’avait pas répondu.

* Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’une surveillance accrue des lunettes connectées équipées de caméras en Australie. En septembre, le gouvernement avait déclaré qu’il envisageait d’en interdire l’utilisation sur les lieux de travail publics pour des raisons de confidentialité et de sécurité.

* L’autorité de régulation a précisé que l’application HeyCyan était nécessaire au bon fonctionnement de plusieurs modèles de lunettes connectées commercialisés sous différentes marques, notamment les lunettes connectées Anko de Kmart et les appareils vendus via Big W Marketplace et Amazon.