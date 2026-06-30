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L'autorité américaine de régulation des télécommunications doit se prononcer sur la vente d'appareils contenant des composants provenant d'entreprises figurant sur la liste noire
information fournie par Reuters 30/06/2026 à 20:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Commission fédérale des communications (FCC) des États-Unis a annoncé mardi qu'elle prévoyait de se prononcer le mois prochain sur une mesure visant à combler une lacune juridique qui permet actuellement la vente aux États-Unis d'appareils contenant des composants provenant d'entreprises figurant sur la liste noire.

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