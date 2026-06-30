L'autorité américaine de régulation des télécommunications doit se prononcer sur la vente d'appareils contenant des composants provenant d'entreprises figurant sur la liste noire

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La Commission fédérale des communications (FCC) des États-Unis a annoncé mardi qu'elle prévoyait de se prononcer le mois prochain sur une mesure visant à combler une lacune juridique qui permet actuellement la vente aux États-Unis d'appareils contenant des composants provenant d'entreprises figurant sur la liste noire.