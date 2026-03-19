L'autorité américaine de régulation de la sécurité automobile ouvre une enquête sur les véhicules Tesla équipés d'un FSD

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La National Highway Traffic Safety Administration a ouvert une analyse technique sur 3,2 millions de véhicules Tesla TSLA.O aux États-Unis, équipés de la conduite autonome intégrale, a déclaré jeudi le régulateur américain de la sécurité automobile.