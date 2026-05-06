L'automobile reprend la route, Alcon manque de visibilité
information fournie par Zonebourse 06/05/2026 à 09:51
Actions en hausse :
Pandora ( 8%) : le joaillier retrouve de l'éclat après un trimestre supérieur aux attentes, avec une croissance organique de 2% et un bénéfice opérationnel au-dessus du consensus. L'Amérique du Nord reste molle, mais l'Asie-Pacifique et l'Amérique latine compensent.
Novo Nordisk ( 6%) : le danois reprend de la vigueur grâce au lancement tonitruant du Wegovy en comprimé aux Etats-Unis, déjà au-delà de 2 millions de prescriptions depuis janvier. Le trimestre dépasse les attentes et le groupe relève ses objectifs 2026, porté par de meilleures perspectives sur les GLP-1.
Continental ( 5%) : le pneumaticien regagne de l'adhérence grâce à une rentabilité meilleure qu'attendu : l'Ebit ajusté grimpe à 522 MEUR et la marge monte à 11,9%. Le marché salue la discipline sur les coûts et le recentrage sur les pneus, même si la hausse récente des matières premières reste un caillou dans la gomme.
BMW ( 5%) : malgré un bénéfice avant impôts en recul de 24,6%, à 2,35 MdsEUR, plombé par la Chine et les droits de douane, le constructeur évite la sortie de route. Les investisseurs s'accrochent à une marge automobile meilleure qu'attendu, à 5,0%, à un FCF auto en nette hausse et à des commandes de véhicules électriques en Europe en bond de plus de 60%.
Scor ( 4%) : le réassureur passe entre les gouttes avec un bénéfice net en hausse de 12,8% et un ratio combiné dommages amélioré à 80,2%. La faible sinistralité, la solvabilité à 220% et la confirmation des objectifs 2026 rassurent le marché.
Leonardo ( 4%) : le groupe italien de défense avance sur un trimestre plus solide qu'il n'y paraît : commandes en bond de 31% à 9 MdsEUR, EBITA en hausse de 33% et résultat net ajusté largement au-dessus des attentes. La confirmation des objectifs 2026 et le carnet de commandes de près de 57 MdsEUR l'emportent sur le recul du résultat net publié.
Actions en baisse :
Wolters Kluwer (-10%) : l'éditeur neerlandais chute après l'annonce d'un repli de 3% de son chiffre d'affaires au premier trimestre. Cette contre-performance est essentiellement due a un effet de change négatif de 7% lié à la dépréciation du dollar.
Alcon (-8%) : malgré une hausse de ses revenus, le spécialiste de l'ophtalmologie déçoit avec un bénéfice net à 189 MUSD, contre 350 M l'an passé. Le bénéfice par action s'établit à 0.39 USD, un recul significatif par rapport aux 0.70 USD précédemment enregistrés.
Kongsberg Maritime (-6%) : pour sa première communication financière depuis sa scission de Kongsberg Gruppen, le groupe publie un chiffre d'affaires en recul de 0,8%. Le marché sanctionne surtout la nette baisse du résultat d'exploitation et les signes de ralentissement observé dans certains segments de la construction neuve.
Equinor (-5%) : le géant énergétique norvegien rapporte un chiffre d'affaires trimestriel de 27 816 MUSD, en repli de 5,3% sur un an. Si le résultat opérationnel ajusté dépasse les attentes, la contraction globale de l'activité par rapport à la même période en 2025 pèse sur le titre.
Smith & Nephew (-4%) : le groupe médical a publié un chiffre d'affaires de 1,5MdsUSD, soit une croissance de 3,1%. Cette performance reste légèrement inférieure au consensus des analystes fixé à 3,2%, tandis que l'annonce d'une croissance plus marquée uniquement au second semestre incite les investisseurs à la prudence.
Infineon (-2%) : bien que les résultats soient jugés satisfaisants, l'allemand recule sous l'effet de craintes liées aux marges et à la faible demande dans le secteur des véhicules électriques. L'absence de révision à la hausse des objectifs 2026 concernant les revenus des centres de données IA a également déçu les attentes du marché.
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