L'Australie veut doubler les amendes pour les prix abusifs des carburants dans un contexte de pénurie

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Le gouvernement australien de centre-gauche a présenté mercredi au parlement un projet de loi visant à doubler les sanctions en cas d'abus sur les prix des carburants, alors que les perturbations de l'approvisionnement mondial dues au conflit lié à l'Iran ont provoqué des pénuries de carburant dans certaines régions rurales.

L'année dernière, l'Australie a importé 84 % de sa demande en produits pétroliers, selon les statistiques du gouvernement, ce qui l'expose aux chocs mondiaux. Les craintes concernant l'approvisionnement ont provoqué des achats de panique, doublant la demande de carburant dans certaines régions, bien que le gouvernement ait assuré que le marché était bien approvisionné.

* Le trésorier Jim Chalmers a déclaré que le projet de loi de 2026 portant modification des lois sur le Trésor imposerait des amendes allant jusqu'à 100 millions de dollars australiens (70 millions de dollars) en cas de comportement faux ou trompeur et d'entente.

* Les entreprises ne doivent pas utiliser le conflit à l'étranger comme excuse pour augmenter les prix, a-t-il déclaré, exhortant les législateurs de l'opposition à soutenir le projet de loi.

* "Nous ne sommes pas à l'abri de l'incertitude et de la volatilité de l'économie mondiale, mais cette action a pour but de protéger les consommateurs et de demander des comptes aux fournisseurs et aux détaillants d'essence", a déclaré Chalmers.

* La législation fait suite à une enquête menée la semaine dernière par l'autorité australienne de régulation de la concurrence sur les pratiques anticoncurrentielles présumées des principaux fournisseurs de carburant, notamment Ampol ALD.AX , BP BP.L , Mobil Oil Australia XOM.N et Viva Energy VEA.AX , qui exploite les stations-service Shell et Liberty.

* Plus de 100 stations-service de l'État de Victoria étaient en rupture de stock mardi, a rapporté ABC News, citant le ministre de l'énergie de l'État. En Nouvelle-Galles du Sud, l'État le plus peuplé d'Australie, 165 stations-service étaient privées de diesel mardi et 298 manquaient d'au moins un type d'essence, selon le journal The Sydney Morning Herald.

* Le gouvernement travailliste a déclaré qu'il libérerait les réserves nationales d'essence et de diesel et qu'il assouplirait temporairement les normes de qualité de l'essence et du diesel afin d'augmenter l'offre. (1 dollar = 1,4302 dollar australien)