L'Australie va renforcer la surveillance des quatre grands cabinets d'audit après une vague de scandales

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Christine Chen

L’Australie a annoncé jeudi son intention de renforcer la surveillance des quatre grands cabinets d’audit, à la suite d’une série de défaillances de gouvernance très médiatisées dans le secteur, dont la plus récente concerne KPMG, dont des collaborateurs ont été accusés d’avoir utilisé abusivement des informations confidentielles pour remporter des contrats.

Le gouvernement a déclaré avoir chargé la Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements (ASIC) d’améliorer la réglementation des cabinets d’expertise comptable et d’audit, afin de « renforcer la responsabilité, la transparence et la surveillance du secteur de l’audit ».

Le communiqué du gouvernement n’a pas fourni de détails sur la nature des nouvelles mesures réglementaires qui pourraient être prises, mais au début du mois, il a proposé de placer ces cabinets sous la tutelle de l’autorité de régulation et de lui conférer davantage de pouvoirs ainsi que des sanctions plus sévères pour lutter contre les fautes professionnelles.

L’ASIC a également indiqué ce mois-ci qu’elle examinerait les plaintes déposées par des lanceurs d’alerte concernant les pratiques d’audit dans l’ensemble du secteur, tout en poursuivant une enquête distincte sur des allégations spécifiques impliquant KPMG.

Le gouvernement a également indiqué que le démantèlement des « Big Four » figurait parmi les options envisagées.

Tous les cabinets du « Big Four » ont été touchés par des scandales en Australie ces dernières années.

Outre le scandale KPMG , deux employés d’EY ont été licenciés en juin après avoir prétendument accédé aux informations bancaires personnelles du Premier ministre.

En 2023, PwC a été secoué par des révélations selon lesquelles le cabinet aurait divulgué des informations confidentielles sur la politique fiscale afin de gagner des clients. L’année dernière, Deloitte a présenté ses excuses après que des universitaires ont découvert qu’un rapport préparé par le cabinet pour un ministère contenait des informations inventées de toutes pièces générées par l’IA.

L’ASIC a également reçu pour instruction de faire respecter des normes élevées au sein du système de retraite australien, de prendre des mesures pour dissuader le « greenwashing » des entreprises et de veiller à l’efficacité des infrastructures des marchés financiers.