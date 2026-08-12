L'Australie va obliger les entreprises technologiques à verser davantage aux médias pour leurs contenus, dans le cadre d'une refonte de la loi sur les médias

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L'Australie va augmenter le nombre d'accords que les grandes entreprises technologiques devront conclure avec les médias locaux dans le cadre d'une refonte de sa législation sur les licences médiatiques qui sera présentée au Parlement jeudi, a déclaré le gouvernement, ajoutant que cette mesure permettrait de répartir les recettes publicitaires entre un plus grand nombre de médias nationaux.

Ces modifications engagent également le gouvernement à reverser 5 % des fonds collectés dans le cadre de ce dispositif à l’Australian Associated Press (AAP), l’agence de presse anciennement détenue par le secteur privé, qui fonctionne désormais comme une organisation à but non lucratif.

Les modifications apportées à la suite de discussions entre le gouvernement et l’opposition imposeraient également aux plateformes numériques de conclure des accords avec au moins huit entreprises de médias, contre six dans un projet précédent.

Le gouvernement a également rétabli un plafond limitant tout accord individuel à 25 % de l’obligation de contribution d’une plateforme prévue par la loi, qui équivaut à 2,5 % des recettes publicitaires australiennes de l’entreprise, le montant versé étant compensé par la valeur des accords conclus.

Ce texte de loi relance les efforts de Canberra visant à rediriger les fonds des grandes entreprises technologiques vers les organes de presse australiens dont les contenus contribuent à stimuler l’engagement des utilisateurs et les recettes publicitaires sur leurs plateformes.

"Les gens accèdent à l’actualité de différentes manières et à partir de différentes sources, c’est pourquoi nous avons modifié le système de répartition afin de mieux soutenir les organes de presse de petite taille et diversifiés", a déclaré la ministre des Communications, Anika Wells, dans un communiqué.

Le financement accordé à l’AAP, qui fournit des textes, des photographies et des vidéos aux organes de presse de tout le pays et qui a failli fermer ses portes en 2020, reconnaît son rôle dans le soutien au journalisme d’intérêt public, a indiqué le gouvernement.

La loi australienne initiale de 2021 sur la négociation avec les médias obligeait Google GOOGL.O et Meta, propriétaire de Facebook META.O , à négocier des accords de rémunération pour les contenus d’actualité, un arbitre désigné par le gouvernement étant habilité à fixer les conditions en cas d’échec des négociations.

Les géants de la tech ont conclu une série d’accords commerciaux dans ce cadre, mais le gouvernement a commencé à repenser le dispositif après que Meta a annoncé qu’il cesserait de payer pour les contenus d’actualité en Australie et sur d’autres marchés.

Le nouveau projet inclut des plateformes telles que TikTok et LinkedIn ( MSFT.O ), propriété de Microsoft.