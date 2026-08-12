 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'Australie va obliger les entreprises technologiques à verser davantage aux médias pour leurs contenus, dans le cadre d'une refonte de la loi sur les médias
information fournie par Reuters 12/08/2026 à 14:30
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'Australie va augmenter le nombre d'accords que les grandes entreprises technologiques devront conclure avec les médias locaux dans le cadre d'une refonte de sa législation sur les licences médiatiques qui sera présentée au Parlement jeudi, a déclaré le gouvernement, ajoutant que cette mesure permettrait de répartir les recettes publicitaires entre un plus grand nombre de médias nationaux.

Ces modifications engagent également le gouvernement à reverser 5 % des fonds collectés dans le cadre de ce dispositif à l’Australian Associated Press (AAP), l’agence de presse anciennement détenue par le secteur privé, qui fonctionne désormais comme une organisation à but non lucratif.

Les modifications apportées à la suite de discussions entre le gouvernement et l’opposition imposeraient également aux plateformes numériques de conclure des accords avec au moins huit entreprises de médias, contre six dans un projet précédent.

Le gouvernement a également rétabli un plafond limitant tout accord individuel à 25 % de l’obligation de contribution d’une plateforme prévue par la loi, qui équivaut à 2,5 % des recettes publicitaires australiennes de l’entreprise, le montant versé étant compensé par la valeur des accords conclus.

Ce texte de loi relance les efforts de Canberra visant à rediriger les fonds des grandes entreprises technologiques vers les organes de presse australiens dont les contenus contribuent à stimuler l’engagement des utilisateurs et les recettes publicitaires sur leurs plateformes.

"Les gens accèdent à l’actualité de différentes manières et à partir de différentes sources, c’est pourquoi nous avons modifié le système de répartition afin de mieux soutenir les organes de presse de petite taille et diversifiés", a déclaré la ministre des Communications, Anika Wells, dans un communiqué.

Le financement accordé à l’AAP, qui fournit des textes, des photographies et des vidéos aux organes de presse de tout le pays et qui a failli fermer ses portes en 2020, reconnaît son rôle dans le soutien au journalisme d’intérêt public, a indiqué le gouvernement.

La loi australienne initiale de 2021 sur la négociation avec les médias obligeait Google GOOGL.O et Meta, propriétaire de Facebook META.O , à négocier des accords de rémunération pour les contenus d’actualité, un arbitre désigné par le gouvernement étant habilité à fixer les conditions en cas d’échec des négociations.

Les géants de la tech ont conclu une série d’accords commerciaux dans ce cadre, mais le gouvernement a commencé à repenser le dispositif après que Meta a annoncé qu’il cesserait de payer pour les contenus d’actualité en Australie et sur d’autres marchés.

Le nouveau projet inclut des plateformes telles que TikTok et LinkedIn ( MSFT.O ), propriété de Microsoft.

Valeurs associées

ALPHABET-A
342,1200 USD NASDAQ -0,49%
META PLATFORMS
585,4900 USD NASDAQ -2,28%
MICROSOFT
493,7700 USD NASDAQ -1,99%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
HAFFNER ENERGY
0,694 +16,44%
INNATE PHARMA
2,17 +14,21%
CAC 40
8 664,67 -0,58%
SOITEC
131,1 +7,33%
Pétrole Brent
88,95 -0,39%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank