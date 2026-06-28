L'Australie renforce l'interdiction des réseaux sociaux pour les mineurs et double les sanctions encourues par les entreprises technologiques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'Australie accuse les grands réseaux sociaux de ne pas en faire assez

* Les adolescents contournent facilement les mesures de vérification de l'âge mises en place

* La sanction maximale en cas de non-respect de l'interdiction a été doublée, passant à 68 millions de dollars

* La mise à jour prévue de la loi renforce également les pouvoirs de collecte d'informations de l'autorité de régulation

(Ajout au paragraphe 5: tentatives pour obtenir les commentaires des entreprises technologiques) par Samuel McKeith

L'Australie a annoncé samedi qu'elle allait doubler la sanction maximale qu'elle peut infliger aux entreprises technologiques reconnues coupables de ne pas avoir respecté une interdiction sans précédent des réseaux sociaux pour les enfants, alors que les preuves s'accumulent pour montrer que cette interdiction n'a eu que peu d'effet sur l'utilisation de ces plateformes par les adolescents.

Le gouvernement va également renforcer les pouvoirs de collecte d’informations de son régulateur de l’Internet, l’eSafety Commissioner, lui permettant ainsi d’obliger les entreprises de réseaux sociaux à fournir des preuves des mesures qu’elles ont prises pour empêcher les moins de 16 ans de créer un compte.

En vertu de ces modifications, la sanction maximale en cas de manquement systématique à cette interdiction passe de 49,5 millions de dollars australiens à 99 millions de dollars australiens (68 millions de dollars).

Le gouvernement a réaffirmé que l’eSafety enquêtait activement sur d’éventuels manquements de la part de cinq plateformes: Instagram et Facebook de Meta META.O , YouTube de Google GOOGL.O , Snapchat de Snap SNAP.N et TikTok.

Google, Meta, Snap et TikTok n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires concernant les projets de l’Australie en dehors des heures de bureau habituelles.

L’interdiction australienne, en vigueur depuis six mois, est suivie de près par de nombreux pays qui cherchent à l’imiter en raison des inquiétudes concernant l’impact des réseaux sociaux sur la santé mentale et physique des jeunes. Ce mois-ci, le Royaume-Uni a annoncé son intention d’imposer des restrictions plus strictes , les plateformes de jeux vidéo et de streaming en direct étant également concernées.

“Je suis encouragé par l’évolution du débat et la dynamique mondiale que nous observons depuis l’introduction de l’âge minimum pour l’accès aux réseaux sociaux, mais il est clair que les géants de la tech ne font pas assez pour se conformer à la loi: il y a encore trop d’enfants sur les réseaux sociaux”, a déclaré le Premier ministre Anthony Albanese dans un communiqué.

Le communiqué précise que depuis la mise en place de l’interdiction, plus de 5 millions de comptes d’utilisateurs de moins de 16 ans ont été désactivés ou soumis à des restrictions.

Mais de nombreuses études ont également montré que les mécanismes de vérification de l’âge, tels que la prise d’un selfie, mis en place par les entreprises technologiques, sont facilement contournés par les enfants et que, dans de nombreux cas, on ne leur a jamais demandé de prouver leur âge.

Selon une étude publiée cette semaine dans le British Medical Journal, qui a porté sur 408 adolescents, 85 % des Australiens âgés de 12 à 15 ans utilisaient toujours les réseaux sociaux trois mois après l’entrée en vigueur de l’interdiction.

Les deux tiers des utilisateurs mineurs sont restés en ligne en déclarant eux-mêmes avoir plus de 16 ans ou en publiant un selfie que la plateforme a accepté comme étant celui d’une personne de plus de 16 ans, précise l’étude.

En avril, un organisme professionnel représentant les fournisseurs de technologies a imputé les problèmes d’application de l’interdiction à la mise en œuvre insuffisante, par les plateformes de réseaux sociaux, des outils disponibles pour effectuer des contrôles d’âge, plutôt qu’aux limites de la technologie.

“D’après les mises à jour régulières que je reçois du commissaire à la cybersécurité, il m’apparaît clairement que les plateformes de réseaux sociaux recourent à des astuces tirées tout droit du manuel des géants de la tech et se contentent du strict minimum pour s’en sortir”, a déclaré la ministre des Communications, Anika Wells, dans un communiqué.

Outre le fait de donner au régulateur le pouvoir d’exiger des informations de la part des plateformes de réseaux sociaux, les modifications législatives prévues lui permettront également de recueillir des informations auprès de tiers, tels que les prestataires de services de vérification d’âge ou les boutiques d’applications, afin de vérifier les affirmations des plateformes.

Un porte-parole du Premier ministre a indiqué que la date à laquelle les amendements à la loi seraient présentés au Parlement n’avait pas encore été fixée, mais que le gouvernement s’exprimerait davantage sur le sujet prochainement.

Le site de forums Reddit RDDT.N conteste par ailleurs l’interdiction devant la plus haute juridiction australienne, cherchant à la faire annuler au nom de la liberté d’expression. Le gouvernement a déclaré qu’il se défendrait dans le cadre de cette action en justice.

(1 dollar américain = 1,4499 dollars australiens)