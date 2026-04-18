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L'Australie prolonge l'assouplissement des normes sur les carburants pour soutenir l'approvisionnement
information fournie par Reuters 18/04/2026 à 04:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'Australie a prolongé jusqu'en septembre l'assouplissement des normes de qualité des carburants, a déclaré samedi le ministre de l'énergie Chris Bowen, alors que le pays est confronté à l'impact de la guerre d'Iran sur son approvisionnement en carburant.

"J'ai décidé de prolonger la période d'augmentation de la teneur en soufre de l'essence en Australie", a déclaré M. Bowen lors d'une allocution télévisée.

Cet assouplissement, annoncé en mars , porte la teneur en soufre autorisée dans le carburant à 50 parties par million, contre 10 parties habituellement.

L'Australie, qui importe la majeure partie de son carburant, a connu des pénuries localisées , car la guerre, qui est entrée samedi dans sa huitième semaine, a perturbé les chaînes d'approvisionnement.

La production de diesel, de carburéacteur et d'essence dans une raffinerie de pétrole touchée par un incendie et appartenant à Viva Energy (VEA.AX) dans l'État de Victoria, le deuxième État le plus peuplé d'Australie, est restée inchangée par rapport à vendredi, a déclaré M. Bowen.

"La raffinerie de Geelong fonctionne à 80 % de sa capacité pour le diesel et le kérosène et à 60 % pour l'essence - c'est toujours le cas", a-t-il déclaré.

Le Premier ministre australien Anthony Albanese a déclaré vendredi que l'incendie n'entraînerait pas de restrictions sur les carburants

Cette semaine également, M. Albanese a conclu un accord avec l'entreprise publique malaisienne Petronas pour fournir un excédent de carburant à l'Australie, après s'être rendu à Singapour et à Brunei dans le but de renforcer l'approvisionnement en énergie.

Guerre en Iran

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