L'Australie met en place des règles "à la pointe au niveau mondial" en matière de salaire minimum et d'assurance pour les livreurs indépendants

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L'autorité australienne chargée des relations professionnelles a approuvé de nouvelles normes minimales imposant que les livreurs de produits alimentaires et de courses bénéficient d'un salaire horaire supérieur au salaire minimum national et soient couverts par une assurance accidents du travail pendant leur service.

Les travailleurs indépendants percevront au moins 31,30 dollars australiens (22,11 dollars américains) de l'heure, soit un montant supérieur au salaire minimum australien de 26,44 dollars australiens, tout en restant tenus de souscrire une assurance responsabilité civile pour les véhicules utilisés pour les livraisons, a indiqué la Fair Work Commission (FWC) dans une décision rendue mardi en fin de journée.

Les entreprises seront tenues de fournir "un niveau minimum raisonnable de couverture" en matière d’assurance accidents corporels, bien que l’ordonnance ne précise pas ce niveau minimum. L’ordonnance entrera en vigueur le 17 août et devrait bénéficier à environ 250 000 travailleurs.

En vertu de cette ordonnance, les travailleurs percevront un taux horaire minimum pour le temps "passé en mission", couvrant la période comprise entre l’acceptation d’une mission et la fin de la prestation.

Cette décision fait suite à la décision prise en juin par l’Organisation internationale du travail d’adopter les premières normes de travail contraignantes pour les travailleurs de la gig economy, leur accordant potentiellement des droits en matière de rémunération, de sécurité et de prestations sociales. Ces normes doivent encore être ratifiées par les gouvernements.

Le Syndicat des travailleurs des transports (TWU) a qualifié la décision de la FWC de "moment historique pour l’économie des petits boulots en Australie".

"Les travailleurs de l’économie collaborative en Australie ont été laissés en marge de nos systèmes de travail pendant bien trop longtemps. À partir de lundi, ils bénéficieront d’un ensemble de normes absolument à la pointe au niveau mondial, sur lesquelles nous nous appuierons au fil du temps", a déclaré Michael Kaine, secrétaire national du TWU, dans un communiqué conjoint avec Uber Eats et DoorDash.

Uber Eats et DoorDash, qui ont diversifié leurs activités au-delà de la livraison de repas, ont déclaré que ces nouvelles règles démontreraient qu’une protection renforcée des travailleurs et la flexibilité appréciée par les travailleurs de l’économie des petits boulots peuvent aller de pair.

Les syndicats et les travailleurs militent depuis longtemps en faveur de réformes concernant les travailleurs de la plateforme, qui sont généralement classés comme travailleurs indépendants plutôt que comme salariés et sont donc exclus de nombreuses protections du travail.

Le Parlement australien a adopté en 2023 et 2024, sous le gouvernement travailliste de centre-gauche, des lois accordant aux travailleurs de la gig economy davantage de droits pour négocier un salaire minimum et des conditions de travail. Ces lois ont habilité la Fair Work Commission à fixer des normes en matière de rémunération et d’assurance.

(1 dollar = 1,4156 dollar australien)