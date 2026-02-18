 Aller au contenu principal
L'Australie inflige à Alcoa une amende de 38 millions de dollars pour nettoyer le site d'une mine de bauxite
information fournie par Reuters 18/02/2026 à 04:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le ministère australien de l'environnement a déclaré mercredi qu'Alcoa AA.N paiera 55 millions de dollars australiens (38,86 millions de dollars) pour nettoyer un site dans l'Etat d'Australie occidentale où il avait une mine de bauxite.

(1 $ = 1,4152 dollar australien)

