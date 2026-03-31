L'Australie enquête sur le respect de l'interdiction des médias sociaux par les géants de la technologie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Meta, YouTube et TikTok font l'objet d'une enquête, selon le régulateur

* Les plateformes n'utilisent pas suffisamment la déduction de l'âge et l'assurance de l'âge, selon l'autorité de régulation

* Le gouvernement accuse les plateformes d'utiliser un "manuel de jeu des grandes technologies" pour contourner l'interdiction

(Ajout des commentaires de Meta et Snap au paragraphe 6) par Byron Kaye

Le régulateur australien de l'internet a déclaré qu'il enquêtait sur cinq des plus grandes plateformes de médias sociaux pour des violations présumées de sa nouvelle interdiction aux moins de 16 ans, le signal le plus fort à ce jour que les entreprises pourraient faire face à des mesures d'application dans le cadre d'un régime inédit au monde.

Cette annonce marque la première évaluation publique par le gouvernement du respect de la loi qui est étudiée par les décideurs politiques du monde entier. Le non-respect de la loi par les plus grandes plateformes pourrait saper l'élan des gouvernements qui envisagent d'imposer des restrictions similaires. Julie Inman Grant, Commissaire à l'e-sécurité, a déclaré que Meta META.O Facebook et Instagram, Snapchat SNAP.N , TikTok et Google GOOGL.O YouTube avaient été signalés pour non-conformité potentielle et que l'organisme de surveillance rassemblait des preuves en vue d'éventuelles sanctions, une décision devant être prise d'ici le milieu de l'année.

"Bien que les plateformes de médias sociaux aient pris des mesures initiales, je crains, grâce à notre contrôle de conformité, que certaines ne fassent pas assez pour se conformer à la loi australienne", a-t-elle déclaré dans un communiqué.

"Nous passons maintenant à une position d'application de la loi", a ajouté Inman Grant.

Meta et Snap ont déclaré qu'ils s'engageaient à respecter l'interdiction, et un porte-parole de Meta a ajouté que les propres essais du gouvernement de la technologie d'assurance de l'âge ont trouvé des "marges d'erreur naturelles" autour de la limite d'âge de 16 ans.

TikTok a refusé de commenter, tandis qu'un porte-parole de Google n'était pas immédiatement disponible pour un commentaire.

En vertu de la loi australienne, les plateformes sont passibles d'une amende pouvant atteindre 49,5 millions de dollars australiens (34 millions de dollars) en cas de non-respect de la loi, et l'autorité de régulation a ajouté mardi qu'elles risquaient également de voir leur réputation entachée si elles étaient reconnues coupables d'avoir enfreint la loi.

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La pression mondiale en faveur d'une plus grande réglementation de ces plateformes a pris de l'ampleur après que les tribunaux américains ont jugé que les entreprises de médias sociaux étaient négligentes pour avoir conçu des algorithmes addictifs qui nuisaient aux enfants. L'organisme australien eSafety a d'abord salué le succès de l'interdiction, déclarant que dans les premières semaines, les plateformes ont supprimé 4,7 millions de comptes soupçonnés d'être mineurs, et mardi, il a déclaré que les plateformes avaient empêché l'activation de 300 000 autres comptes de mineurs.

Toutefois, l'autorité de régulation a signalé des lacunes en matière de respect des règles, notamment le fait que les plateformes invitent les enfants qui ont déjà déclaré un âge inférieur à 16 ans à procéder à une nouvelle vérification de leur âge, qu'elles autorisent des tentatives répétées de tests d'assurance de l'âge jusqu'à ce qu'un enfant obtienne un résultat supérieur à 16 ans et qu'elles n'offrent pas de bonnes voies pour signaler les comptes de mineurs. Certaines plateformes n'utilisaient pas l'inférence d'âge, qui permet d'estimer l'âge en fonction de l'activité en ligne d'une personne, et d'autres n'utilisaient des mesures d'assurance de l'âge, telles que des vérifications basées sur des photos, qu'après qu'un utilisateur ait tenté de modifier son âge, plutôt qu'au moment de l'inscription.

Il est donc "probable que de nombreux enfants australiens âgés de moins de 16 ans aient pu créer des comptes sur des plateformes de médias sociaux limitées par l'âge en déclarant simplement qu'ils avaient 16 ans ou plus", a déclaré l'autorité de régulation.

Près d'un tiers des parents ont déclaré que leur enfant de moins de 16 ans avait au moins un compte de média social après l'entrée en vigueur de l'interdiction, et deux tiers d'entre eux ont déclaré que la plateforme n' avait pas demandé l'âge de l'enfant, a ajouté le régulateur.

La ministre des communications, Anika Wells, a accusé les plateformes d'utiliser des tactiques "tout droit sorties du livre de jeu des grandes entreprises technologiques ... pour saper la loi australienne, qui est la meilleure au monde".

(1 $ = 1,4599 dollar australien)