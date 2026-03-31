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Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
information fournie par Reuters 31/03/2026 à 06:35

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe :

* CASINO CASP.PA - Le distributeur français a déclaré lundi que son chiffre d'affaires annuel est estimé en progression de 0,5% en 2025 à 8,26 milliards d'euros, porté notamment par les marques de proximité (Monoprix, Franprix, Casino, Naturalia) en croissance de 0,7%.

* KERING PRTP.PA a annoncé lundi avoir finalisé la première étape de l'acquisition de Raselli Franco Group.

* Le SECTEUR BRITANNIQUE DU CRÉDIT AUTOMOBILE devra verser 9,1 milliards de livres sterling (10,48 milliards d'euros) pour indemniser les consommateurs victimes de prêts automobiles abusifs, a annoncé lundi l'autorité de régulation des marchés (FCA).

Le montant annoncé a été revu à la baisse par rapport aux 11 milliards de livres initialement prévus, suite aux réactions négatives exprimées lors d'une consultation menée auprès du secteur, qui comprend notamment LLOYDS LLOY.L , CLOSE BROTHERS

CBRO.L , BARCLAYS BARC.L et les divisions financières des constructeurs automobiles.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N40F1Q1

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

BARCLAYS
385,125 GBX LSE +0,77%
CASINO GUICHARD
0,1674 EUR Euronext Paris +8,70%
CLOSE BROS GRP
378,000 GBX LSE +1,23%
ENGIE
27,860 EUR Euronext Paris +3,84%
KERING
256,500 EUR Euronext Paris +3,30%
LLOYDS BANKING G
91,570 GBX LSE +1,25%
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