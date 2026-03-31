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Les changements de recommandations : Edenred, GTT
information fournie par Reuters 31/03/2026 à 07:06

siège d'Edenred (crédit photo : Edenred )

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* EDENRED EDEN.PA - JP Morgan abaisse son objectif de cours à 31 euros contre 35 euros.

* GTT GTT.PA - Jefferies relève son objectif de cours à 235 euros contre 210 euros.

(Rédaction de Gdansk)

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EDENRED
16,225 EUR Euronext Paris +3,21%
GTT (GAZTRANSPORT ET TEC.)
198,200 EUR Euronext Paris -0,50%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 31/03/2026 à 07:06:25.

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