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Wall Street termine en ordre dispersé sur fond de conflit au M-O
information fournie par Reuters 31/03/2026 à 06:38

Un panneau Wall Street à la Bourse de New York (NYSE) dans l'arrondissement de Manhattan à New York

Un panneau Wall Street à la Bourse de New York (NYSE) dans l'arrondissement de Manhattan à New York

La Bourse de New York a terminé lundi ‌en ordre dispersé, l'optimisme des marchés porté par les commentaires de Donald Trump sur les négociations en ​cours avec l'Iran étant douché par les nouveaux avertissements du président américain à Téhéran.

L'indice Dow Jones a gagné 0,11%, ou 49,50 points, à 45.216,14 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a perdu -25,13 points, soit -0,39% ​à 6.343,72 points. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de -153,72 points, soit -0,73% à 20.794,641 points.

Le président américain Donald Trump a de ​nouveau mis en garde l'Iran, disant que sans prochaine ⁠ouverture du détroit d'Ormuz, le pays courait le risque de la destruction de ses puits de ‌pétrole et de ses infrastructures électriques.

Faisant néanmoins état de "grand progrès accomplis" dans les discussions avec ce qu'il qualifie de "régime plus raisonnable", Donald Trump a également menacé de ​s'en prendre aux usines de dessalement, ‌qui fournissent l'eau potable en Iran, si aucun accord n'est conclu à ⁠court terme.

Les investisseurs se concentraient sur l'impact des prix du pétrole sur l'économie mondiale après la flambée de l'or noir depuis le début du conflit.

"L'administration continue d'envoyer des signaux contradictoires", a déclaré Rick Meckler, associé ⁠chez Cherry Lane Investments, ‌une société d'investissement familiale située à New Vernon, dans le New Jersey.

"Lorsque les ⁠messages semblent positifs, dans la mesure où ils sont pris au sérieux, cela soutient le marché. Si ‌leurs propos laissent entrevoir une approche plus offensive, le marché s'effondre."

Les trois indices ont ⁠ouvert en hausse, rebondissant après le fort recul enregistré vendredi. Le Dow Jones ⁠et le Nasdaq se ‌sont tous deux ancrés la semaine dernière en territoire de correction après avoir clôturé à plus de ​10% en dessous de leurs plus récents sommets.

Le président ‌de la Réserve fédérale (Fed), Jerome Powell, a déclaré lundi que la banque centrale américaine était bien placée pour garder une position ​attentiste afin d'évaluer l'impact de la guerre en Iran sur l'économie et l'inflation.

"Nous estimons que notre politique est bien placée pour nous permettre d'attendre et de voir comment cela évolue", a déclaré ⁠Jerome Powell lors d'une présentation faite devant une classe de macroéconomie à l'université de Harvard.

VALEURS

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(Reportage par Zhifan Liu)

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