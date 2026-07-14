L'Australie constate de graves lacunes dans la réponse des géants de la technologie face aux abus sexuels commis en ligne à l'encontre des enfants

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Selon eSafety, les géants de la technologie ne tirent pas parti des outils disponibles pour lutter contre les escroqueries par chantage sexuel

* L'autorité de régulation indique avoir reçu plus de 2.000 plaintes pour chantage sexuel en six mois, les jeunes hommes étant les plus touchés

* Le rapport reconnaît que certaines améliorations ont été apportées en matière de protection en ligne

par Renju Jose

Les grandes entreprises technologiques, notamment Apple AAPL.O , Meta META.O et Google GOOGL.O , présentent des « lacunes importantes » dans la lutte contre les abus sexuels sur mineurs et la menace croissante que représente l’extorsion sexuelle en ligne, a déclaré mardi l’autorité australienne de régulation d’Internet.

Les plateformes en ligne ne parviennent pas à exploiter les technologies disponibles permettant d’identifier les scénarios de coercition bien connus utilisés par les auteurs d’extorsion sexuelle, a indiqué eSafety dans un rapport de transparence.

« Dans plusieurs cas, nous avons fourni à ces plateformes des preuves montrant comment leurs services sont détournés par des criminels, avec des conséquences dévastatrices, ainsi que des recommandations claires sur la manière d’endiguer ces abus », a déclaré Julie Inman Grant, commissaire d’eSafety.

« Même après avoir exposé ces faits, nous n’avons pas obtenu de réponses adéquates, alors que la technologie est pourtant facilement accessible. »

Google, Meta, Snap SNAP.N , Microsoft MSFT.O et Apple

AAPL.O n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters. Ce dernier rapport fait suite à l’adoption par le gouvernement, en juin, d’une loi visant à donner à eSafety davantage de pouvoirs pour poursuivre en justice les géants de la technologie qui ne respectent pas l’interdiction d’accès aux réseaux sociaux pour les moins de 16 ans, ce qui a exacerbé le conflit réglementaire sur la manière de protéger les enfants et les adolescents en ligne.

L’Australie a été le premier pays au monde à imposer une telle interdiction, d’autres pays , dont la Grande-Bretagne et plusieurs nations européennes, prenant désormais des mesures similaires. L’Australie a également fait part de ses préoccupations concernant la sécurité des enfants lorsqu’ils utilisent des plateformes de chat et de jeux vidéo. En avril, eSafety a demandé à certaines plateformes de jeux en ligne de détailler la manière dont elles protègent les enfants contre le grooming (manœuvres de séduction) de la part de prédateurs sexuels.

CHANTAGE SEXUEL COERCITIF EN LIGNE

En 2024, eSafety a enjoint huit plateformes technologiques à rendre compte tous les six mois de leur conformité aux règles australiennes intitulées « Basic Online Safety Expectations » (Attentes fondamentales en matière de sécurité en ligne), en mettant l’accent sur la détection et la prévention de l’exploitation et des abus sexuels des enfants.

Le dernier rapport, le troisième d’une série prévue de quatre, porte principalement sur l’extorsion sexuelle. Le premier rapport avait établi une base de référence à des fins de comparaison, tandis que le deuxième avait soulevé des inquiétudes quant à l’incapacité des entreprises à détecter de manière proactive les contenus abusifs. L’extorsion sexuelle est une forme de chantage en ligne dans laquelle les auteurs diffusent, ou menacent de diffuser, des contenus intimes à moins que leurs victimes ne se plient à leurs exigences.

L’autorité de régulation a indiqué avoir reçu plus de 2.000 plaintes concernant des cas d’extorsion sexuelle entre juillet et décembre 2025, les jeunes hommes âgés de 18 à 24 ans étant les plus touchés. Une étude menée l’année dernière par eSafety a révélé que plus d’un adolescent sur dix âgé de 16 à 18 ans avait été victime d’extorsion sexuelle, plus de la moitié d’entre eux ayant été pris pour cible avant l’âge de 16 ans.

Les enquêteurs d’eSafety ont constaté que les mêmes tactiques étaient utilisées dans de nombreuses escroqueries à caractère sexuel, mais que les entreprises ne parvenaient pas à les détecter.

« Les réponses des entreprises montrent qu’il existe de graves lacunes dans l’utilisation des technologies disponibles, telles que l’analyse linguistique, qui permettent d’identifier les scénarios de coercition bien connus utilisés par les auteurs d’extorsion sexuelle », indique le rapport.

« Des lacunes dans les outils de signalement persistent également sur des services tels que WhatsApp, iMessage, Discord et Google Messages; certains de ces services ne proposent pas aux utilisateurs de moyens clairs et accessibles pour signaler l’extorsion sexuelle ou la maltraitance d’enfants, ou ne prévoient pas de catégories de signalement dédiées à ces préjudices. »

Les technologies permettant de mieux détecter les abus sexuels sur mineurs diffusés en direct existent déjà, mais elles ne sont pas déployées de manière systématique, précise le rapport.

Certaines améliorations ont toutefois été relevées: Google et Snap ont pris des mesures pour détecter de manière proactive les contenus connus d’abus sexuels sur mineurs, Discord bloque les liens vers des contenus abusifs, Meta utilise de nouveaux outils pour détecter le « grooming » et Microsoft détecte les abus en direct lors d’appels vidéo, précise le rapport.