L'Australie bloque le rachat de Mayne Pharma par une entreprise américaine en invoquant l'intérêt national

Le trésorier australien estime que l'accord n'est pas dans l'intérêt national

Cosette, un prétendant réticent, voulait fermer une usine d'Adélaïde

Les actions de Mayne ont chuté de 23 % avant d'être temporairement suspendues

L'Australie a bloqué vendredi une offre de rachat de 672 millions de dollars australiens (435 millions de dollars) pour Mayne Pharma MYX.AX de la part de Cosette Pharmaceuticals après que le fabricant de médicaments américain se soit montré réticent et ait menacé de fermer une usine locale.

La décision du gouvernement de centre-gauche du pays a fait dégringoler les actions de Mayne de 23 % avant qu'elles ne soient temporairement suspendues.

Le trésorier Jim Chalmers a déclaré que sa décision était conforme à l'avis du Foreign Investment Review Board (FIRB) , selon lequel la proposition serait contraire à l'intérêt national de l'Australie.

"Il s'agit de faire ce qui est nécessaire pour protéger l'intérêt national de l'Australie, la sécurité de nos chaînes d'approvisionnement médicales essentielles, les emplois locaux et la communauté locale", a-t-il déclaré dans un communiqué.

Les représentants de Mayne et de Cosette n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Cosette a fait une offre de 7,40 dollars australiens par action pour Mayne en février, mais a ensuite tenté de se retirer, affirmant qu'une performance financière plus faible de Mayne avait eu un impact négatif important qui rendait leur accord caduc.

Cosette a ensuite menacé de fermer l'usine de Mayne à Adélaïde, qui emploie quelque 200 personnes, si l'opération se concrétisait. Il s'agit de l'une des deux principales usines détenues par Mayne, qui fabrique des médicaments de marque et des médicaments génériques, en se concentrant sur la santé des femmes, la dermatologie et les maladies infectieuses. L'autre usine est située à Greenville, en Caroline du Nord.

En septembre, le premier ministre d'Australie-Méridionale, Peter Malinauskas, a critiqué l'opération en déclarant qu'il souhaitait que Cosette soit bloquée par le FIRB. Puis, à la mi-octobre, un tribunal australien a rejeté la demande de Cosette d'abandonner la reprise, que les actionnaires de Mayne soutenaient.

Manoj Jain, cofondateur de Maso Capital et actionnaire de Mayne, a critiqué cette décision, estimant qu'il ne s'agissait pas d'un bon précédent si les acheteurs étrangers pouvaient facilement renoncer à des transactions convenues, ajoutant qu'il pensait que la prime de risque pour investir en Australie avait désormais augmenté de manière significative.

"Cosette a réussi à atteindre son objectif, ce qui est contraire aux meilleures pratiques des entreprises et aux protocoles de fusion et d'acquisition", a-t-il déclaré.

"Dans toutes les transactions, l'acheteur sait désormais qu'il peut tirer parti de la condition posée par le FIRB pour créer un désistement ou obtenir une réduction de prix."

La décision est intervenue quelques jours après que le Takeovers Panel australien a ravivé les espoirs d'un accord en décidant que Cosette devait accepter toutes les conditions raisonnables fixées par Chalmers en ce qui concerne l'usine d'Adélaïde, ce qui a fait grimper en flèche les actions de Mayne.

Les actions de Mayne se sont échangées pour la dernière fois à 4,45 dollars australiens vendredi. Avant l'offre de Cosette, les actions s'échangeaient à 5,41 dollars australiens.

Jim Chalmers a déclaré vendredi qu'il avait reçu l'avis du Trésor et du FIRB selon lequel aucune condition ne pouvait être mise en place pour atténuer de manière adéquate les risques uniques qui pèsent sur l'approvisionnement en médicaments essentiels.

(1 $ = 1,5521 dollar australien)