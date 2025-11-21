 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
48 711,15
-2,23%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

L'Australie bloque le rachat de Mayne Pharma par une entreprise américaine en invoquant l'intérêt national
information fournie par Reuters 21/11/2025 à 06:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Le trésorier australien estime que l'accord n'est pas dans l'intérêt national

*

Cosette, un prétendant réticent, voulait fermer une usine d'Adélaïde

*

Les actions de Mayne ont chuté de 23 % avant d'être temporairement suspendues

(Ajout d'un commentaire de l'investisseur Mayne aux paragraphes 8-10) par Christine Chen et Scott Murdoch

L'Australie a bloqué vendredi une offre de rachat de 672 millions de dollars australiens (435 millions de dollars) pour Mayne Pharma MYX.AX de la part de Cosette Pharmaceuticals après que le fabricant de médicaments américain se soit montré réticent et ait menacé de fermer une usine locale.

La décision du gouvernement de centre-gauche du pays a fait dégringoler les actions de Mayne de 23 % avant qu'elles ne soient temporairement suspendues.

Le trésorier Jim Chalmers a déclaré que sa décision était conforme à l'avis du Foreign Investment Review Board (FIRB) , selon lequel la proposition serait contraire à l'intérêt national de l'Australie.

"Il s'agit de faire ce qui est nécessaire pour protéger l'intérêt national de l'Australie, la sécurité de nos chaînes d'approvisionnement médicales essentielles, les emplois locaux et la communauté locale", a-t-il déclaré dans un communiqué.

Les représentants de Mayne et de Cosette n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Cosette a fait une offre de 7,40 dollars australiens par action pour Mayne en février, mais a ensuite tenté de se retirer, affirmant qu'une performance financière plus faible de Mayne avait eu un impact négatif important qui rendait leur accord caduc.

Cosette a ensuite menacé de fermer l'usine de Mayne à Adélaïde, qui emploie quelque 200 personnes, si l'opération se concrétisait. Il s'agit de l'une des deux principales usines détenues par Mayne, qui fabrique des médicaments de marque et des médicaments génériques, en se concentrant sur la santé des femmes, la dermatologie et les maladies infectieuses. L'autre usine est située à Greenville, en Caroline du Nord.

En septembre, le premier ministre d'Australie-Méridionale, Peter Malinauskas, a critiqué l'opération en déclarant qu'il souhaitait que Cosette soit bloquée par le FIRB. Puis, à la mi-octobre, un tribunal australien a rejeté la demande de Cosette d'abandonner la reprise, que les actionnaires de Mayne soutenaient.

Manoj Jain, cofondateur de Maso Capital et actionnaire de Mayne, a critiqué cette décision, estimant qu'il ne s'agissait pas d'un bon précédent si les acheteurs étrangers pouvaient facilement renoncer à des transactions convenues, ajoutant qu'il pensait que la prime de risque pour investir en Australie avait désormais augmenté de manière significative.

"Cosette a réussi à atteindre son objectif, ce qui est contraire aux meilleures pratiques des entreprises et aux protocoles de fusion et d'acquisition", a-t-il déclaré.

"Dans toutes les transactions, l'acheteur sait désormais qu'il peut tirer parti de la condition posée par le FIRB pour créer un désistement ou obtenir une réduction de prix."

La décision est intervenue quelques jours après que le Takeovers Panel australien a ravivé les espoirs d'un accord en décidant que Cosette devait accepter toutes les conditions raisonnables fixées par Chalmers en ce qui concerne l'usine d'Adélaïde, ce qui a fait grimper en flèche les actions de Mayne.

Les actions de Mayne se sont échangées pour la dernière fois à 4,45 dollars australiens vendredi. Avant l'offre de Cosette, les actions s'échangeaient à 5,41 dollars australiens.

Jim Chalmers a déclaré vendredi qu'il avait reçu l'avis du Trésor et du FIRB selon lequel aucune condition ne pouvait être mise en place pour atténuer de manière adéquate les risques uniques qui pèsent sur l'approvisionnement en médicaments essentiels.

(1 $ = 1,5521 dollar australien)

Fusions / Acquisitions
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 21.11.2025 06:00 

    * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe : * EQT ... Lire la suite

  • Vladimir Poutine dans un poste de commandement en un lieu inconnu, selon des images diffusées par le Kremlin, le 20 novembre 2025 ( RUSSIAN PRESIDENTIAL PRESS OFFICE / - )
    Le plan américain pour l'Ukraine prévoit de fortes concessions à la Russie
    information fournie par AFP 21.11.2025 05:34 

    Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a plaidé jeudi en faveur d'une "paix digne" alors que les Etats-Unis ont présenté un plan, vu par l'AFP, qui prévoit en particulier que Kiev cède à la Russie les régions de Donetsk et Lougansk dans l'est. Ces deux régions ... Lire la suite

  • Le Premier ministre de l'île Maurice Navin Ramgoolam (à droite) serre la main du président français Emmanuel Macron (à gauche) lors d'une conférence de presse à Port-Louis, île Maurice, le 20 novembre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )
    Après l'île Maurice, Macron met le cap sur l'Afrique du Sud
    information fournie par AFP 21.11.2025 05:12 

    Le président français Emmanuel Macron achève vendredi une visite d'Etat sur l'île Maurice, axée sur le renforcement des liens bilatéraux au coeur de l'océan Indien, avant de mettre le cap sur l'Afrique du Sud, deuxième étape de sa tournée africaine. Au premier ... Lire la suite

  • Top 5 IA du 20/11/2025
    Top 5 IA du 20/11/2025
    information fournie par Libertify 21.11.2025 05:00 

    Au programme ce matin : BNP Paribas , Elior , Soitec , Valeo , Walmart. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank