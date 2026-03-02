 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'augmentation de capital prévue par Bridgewater Bancshares devrait renforcer les ratios de fonds propres, selon Wall Street
information fournie par Reuters 02/03/2026 à 19:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

2 mars - ** La société de courtage Stephens a déclaré qu'elle voyait d'un bon œil le projet d'augmentation de capital de Bridgewater Bancshares, le prêteur communautaire, BWB.O

** Le produit potentiel améliorerait le capital de BWB et les ratios de concentration de l'immobilier commercial, et fournirait de la poudre sèche pour capitaliser sur le pipeline de prêts de la banque

** BWB a conclu vendredi un accord de distribution d'actions d'un montantmaximum de 50 millions de dollars "sur le marché" géré par Piper Sandler

** Les produits seront utilisés à des fins générales, notamment pour renforcer le capital de BWB et soutenir les activités de prêt et la croissance

** La dernière présentation de Bridgewater aux investisseurs comprenait un nouveau point indiquant que l'approche de la société en matière de capital est "opportuniste et souple" et qu'elle peut participer en tant qu'"acheteur ou émetteur"" - Stephens

** Hovde Group déclare que sa lecture de l'annonce porte principalement sur le renforcement du ratio de capital de la banque et sur le soutien de la croissance des prêts

** "Nous sommes surpris qu'il s'agisse de la première émission d'actions ordinaires de BWB depuis l'introduction en bourse de la banque en 2018, étant donné les ambitions de croissance de la société (et le succès) au cours des près d'une décennie en tant qu'institution publique" - Hovde

** À la dernière clôture, l'action BWB a augmenté de 4,3 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

BRIDGWTR BNCSHS
18,4200 USD NASDAQ +0,77%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank