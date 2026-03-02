L'augmentation de capital prévue par Bridgewater Bancshares devrait renforcer les ratios de fonds propres, selon Wall Street

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

2 mars - ** La société de courtage Stephens a déclaré qu'elle voyait d'un bon œil le projet d'augmentation de capital de Bridgewater Bancshares, le prêteur communautaire, BWB.O

** Le produit potentiel améliorerait le capital de BWB et les ratios de concentration de l'immobilier commercial, et fournirait de la poudre sèche pour capitaliser sur le pipeline de prêts de la banque

** BWB a conclu vendredi un accord de distribution d'actions d'un montantmaximum de 50 millions de dollars "sur le marché" géré par Piper Sandler

** Les produits seront utilisés à des fins générales, notamment pour renforcer le capital de BWB et soutenir les activités de prêt et la croissance

** La dernière présentation de Bridgewater aux investisseurs comprenait un nouveau point indiquant que l'approche de la société en matière de capital est "opportuniste et souple" et qu'elle peut participer en tant qu'"acheteur ou émetteur"" - Stephens

** Hovde Group déclare que sa lecture de l'annonce porte principalement sur le renforcement du ratio de capital de la banque et sur le soutien de la croissance des prêts

** "Nous sommes surpris qu'il s'agisse de la première émission d'actions ordinaires de BWB depuis l'introduction en bourse de la banque en 2018, étant donné les ambitions de croissance de la société (et le succès) au cours des près d'une décennie en tant qu'institution publique" - Hovde

** À la dernière clôture, l'action BWB a augmenté de 4,3 % depuis le début de l'année