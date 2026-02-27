L'audit de HF Sinclair soulève des inquiétudes quant aux actions des cadres supérieurs ; le directeur financier est également en congé volontaire

(Ajout de détails et mise à jour des actions) par Vallari Srivastava

HF Sinclair DINO.N a déclaré vendredi que son comité d'audit avait soulevé des préoccupations concernant les actions de ses cadres supérieurs, ce qui a conduit le directeur financier à prendre un congé volontaire une semaine après que le directeur général ait pris une mesure similaire.

Les actions du raffineur ont chuté de 4 % dans la matinée.

L'audit, réalisé dans le cadre d'un examen interne visant à évaluer les contrôles de divulgation, n'a révélé aucun problème concernant les processus de l'entreprise ou les contrôles de l'information financière.

La société a révélé que l'examen avait débuté le 26 janvier, après que le directeur financier, Atanas Atanasov, a fait part de ses préoccupations concernant les actions du directeur général, Tim Go, qui affectaient le "ton au sommet" concernant les processus de divulgation de 2025.

Le conseil d'administration s'est également inquiété de l'approche de M. Go dans certaines communications adressées à la direction au cours du processus de divulgation.

Par la suite, M. Go a demandé à prendre un congé volontaire le 17 février.

Au cours des étapes ultérieures de l'examen, le conseil d'administration s'est inquiété des actions d'Atanasov ayant une incidence sur le processus d'examen, à la suite de quoi il a également demandé un congé volontaire au début de cette semaine.

Les actions de la société ont chuté de plus de 12 % depuis que M. Go s'est retiré de la direction la semaine dernière.

HF Sinclair a déclaré avoir achevé l'examen et conclu que les actions entreprises par M. Go n'ont pas créé de tonalité défavorable en ce qui concerne les processus de divulgation de 2025.

Les contrôles et procédures de divulgation de l'entreprise restent également efficaces.

Le raffineur américain a indiqué qu'il avait nommé Vivek Garg, directeur de la comptabilité, au poste de directeur financier par intérim. Franklin Myers occupe actuellement le poste de directeur général par intérim.

HF Sinclair a déclaré qu'elle s'attendait à négocier des accords de séparation mutuellement acceptables avec Go et Atanasov.

M. Go a été nommé directeur général en 2023 et est également président et membre du conseil d'administration. Quant à M. Atanasov, il a rejoint l'entreprise en 2022 et occupe depuis lors le poste de directeur financier.