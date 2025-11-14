L'attaque ukrainienne interrompt les exportations de pétrole de Novorossiysk, en Russie, affectant 2 % de l'offre mondiale, selon certaines sources

Novorossiysk est le principal débouché des exportations pétrolières russes vers la mer Noire

Incendie au terminal pétrolier de Sheskharis

Deux postes d'amarrage ont été endommagés, selon certaines sources

Trois membres d'équipage blessés à bord d'un navire

Les prix mondiaux du pétrole augmentent en raison des inquiétudes concernant l'offre

Le port russe de Novorossiysk, sur la mer Noire, a temporairement suspendu ses exportations de pétrole, équivalant à 2,2 millions de barils par jour, soit 2 % de l'offre mondiale, vendredi, selon des sources industrielles, après ce que les autorités locales ont déclaré être une attaque de drone ukrainien.

Cette attaque, l'une des plus importantes de ces derniers mois contre les infrastructures d'exportation du pétrole russe, intervient après que l'Ukraine a intensifié en août ses frappes contre les raffineries de pétrole russes dans le but de réduire la capacité de Moscou à financer sa guerre.

Les prix mondiaux du pétrole ont augmenté de plus de 2 % en raison des craintes concernant l'offre après l'attaque.

Les frappes aériennes et maritimes à longue portée des drones ukrainiens ont perturbé à plusieurs reprises l'infrastructure pétrolière russe cette année, ciblant les ports de la mer Baltique et de la mer Noire, un réseau de grands oléoducs et un certain nombre de raffineries de pétrole.

L'UKRAINE TIRE AUSSI DES MISSILES DE CROISIÈRE, SELON ZELENSKIY

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a déclaré vendredi que Kyiv avait également tiré des missiles de croisière "Long Neptune" à longue portée sur des cibles en Russie au cours de la nuit, ajoutant que ces frappes étaient de plus en plus réussies. Il n'a mentionné aucune cible.

Le monopole russe des oléoducs Transneft TRNF_p.MM a également été contraint de suspendre ses livraisons au port de Novorossiysk, ont déclaré les sources à Reuters. La société n'a pas souhaité faire de commentaire.

Le Caspian Pipeline Consortium, qui exporte du pétrole du Kazakhstan via le terminal voisin de Yuzhnaya Ozereevka, a suspendu les chargements de pétrole pendant quelques heures, puis les a repris lorsque l'alerte aérienne a été levée, ont déclaré les sources.

La compagnie prévoit d'exporter 1,45 million de barils par jour ce mois-ci à partir du terminal Yuzhnaya Ozereevka, situé à environ 15 kilomètres (9 miles) au sud-ouest de Novorossiysk.

Des débris de drones sont tombés sur le terrain du terminal céréalier russe NKHP, qui fonctionnait normalement, a rapporté l'agence de presse Interfax, citant le directeur général Yury Medvedev.

Les autorités russes ont déclaré que l'attaque de vendredi avait également endommagé un navire à quai, des immeubles d'habitation et un dépôt pétrolier à Novorossiysk, blessant trois membres de l'équipage du navire.

Delo, un groupe de transport et de logistique, a déclaré que des débris de drone étaient tombés sur un terminal de conteneurs à Novorossiysk, mais que ses activités s'étaient poursuivies normalement.

La société britannique de sécurité maritime Ambrey a déclaré qu'une grue avait été endommagée, ainsi que plusieurs conteneurs. Elle a précisé qu'un porte-conteneurs non autorisé accosté au terminal avait subi quelques dommages collatéraux, mais qu'aucun membre d'équipage n'avait été blessé car il s'était abrité dans un point de rassemblement sûr à l'intérieur du navire.

'NOVOROSSIYSK A LE PLUS SOUFFERT'

Les expéditions de pétrole brut russe via le terminal Sheskharis de Novorossiysk ont totalisé 3,22 millions de tonnes, soit 761 000 barils par jour, en octobre, selon des sources industrielles. Pour les 10 premiers mois de l'année, le chiffre était de 24,716 millions de tonnes.

Les sources ont déclaré à Reuters qu'un total de 1,794 million de tonnes de produits pétroliers avait été exporté par Novorossiysk en octobre et que les exportations de produits pétroliers pour la période janvier-octobre s'élevaient à 16,783 millions de tonnes.

Selon trois sources industrielles, l'attaque ukrainienne a touché deux postes d'amarrage à Sheskharis. Les dommages ont été infligés au poste d'amarrage 1 et au poste d'amarrage 1A, qui accueillent respectivement des pétroliers de 40 000 tonnes de poids mort et de 140 000 tonnes de poids mort.

Deux des sources ont indiqué que le pétrolier Arlan, battant pavillon de la Sierra Leone, a également été touché au cours de l'attaque.

"C'est Novorossiysk qui a le plus souffert", a déclaré Veniamin Kondratyev, le gouverneur de la région de Krasnodar, où se trouve Novorossiysk, sur les médias sociaux.

"Dans la nuit, plus de 170 personnes et 50 équipements se sont occupés des conséquences de l'attaque, en éteignant rapidement les incendies et en aidant les habitants", a-t-il déclaré.

Trois membres blessés de l'équipage du bateau endommagé sont soignés à l'hôpital, a précisé M. Kondratyev.

Les autorités locales ont ensuite indiqué qu'un incendie s'était déclaré dans un dépôt pétrolier du terminal de Sheskharis, qui gère les exportations de pétrole brut et de produits pétroliers, et qu'il avait été éteint.

Des structures côtières ont également été endommagées, ont-ils ajouté, sans fournir de détails.

Reuters n'a pas pu vérifier les récits des attaques et les autorités ukrainiennes n'ont pas fait de commentaire dans l'immédiat.