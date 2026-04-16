L'attaque d'un drone ukrainien sur le port russe de Tuapse tue deux enfants, selon le gouverneur

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Deux enfants tués lors d'une attaque de drone ukrainien

* Le port de Tuapse touché par des fragments de drone

* Tuapse est un centre d'exportation majeur dans le sud de la Russie

(Détails sur l'importance du port et sur l'incendie qui s'y est déclaré)

MOSCOU, 16 avril - Selon les autorités et les médias russes, une importante attaque de drone ukrainien contre le port russe de Tuapse, sur la mer Noire, a tué deux enfants et déclenché un grand incendie.

Tuapse est l'un des principaux ports du sud de la Russie. Il sert de plaque tournante pour l'exportation de produits pétroliers et traite également des marchandises sèches en vrac telles que le charbon et les engrais. Il abrite également une importante raffinerie de pétrole du même nom appartenant à Rosneft ROSN.MM , le plus grand producteur de pétrole de Russie.

Veniamin Kondratiev, gouverneur de la région de Krasnodar, a déclaré que deuxenfants âgés de 5 et 14 ansavaient été tuésdans ce qu'il a appelé une attaque massive de drones ukrainiens sur Tuapse.

Des images non vérifiées publiées par des médias russes sur Telegram montrent le ciel nocturne illuminé en rouge par un incendie dans la région. L'Ukraine n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat.

Sergei Boiko, chef de la municipalité de Tuapse, a déclaré que des fragments de drones étaient tombés sur des entreprises du port. Il n'a pas donné d'autres détails.

Le ministère russe de la défense a déclaré que 207 drones ukrainiens avaient été interceptés au cours de la nuit.