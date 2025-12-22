L'attaque d'un drone ukrainien endommage deux navires à Krasnodar, en Russie, selon des responsables

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Une attaque de drone ukrainien a endommagé deux navires, deux jetées et déclenché un incendie dans un village sur la côte de la mer Noire dans la région russe de Krasnodar, ont déclaré les autorités régionales lundi.

Tout l'équipage des navires se trouvant au terminal de Volna, sur la mer Noire, a été évacué en toute sécurité, a indiqué le quartier général opérationnel de la région de Krasnodar sur l'application de messagerie Telegram.

Les dégâts ont provoqué un incendie qui s'est propagé jusqu'à 1 500 mètres carrés (1 794 yards carrés), ont déclaré les autorités. À 2 heures GMT, l'incendie faisait toujours rage.

L'Ukraine a souvent frappé la région de Krasnodar avec des drones, ciblant les raffineries, les dépôts de carburant, les ports et les aérodromes. La région de la mer Noire est vitale pour les exportations d'énergie et la logistique militaire de la Russie. Elle est limitrophe de la Crimée et se trouve à portée de drone du sud de l'Ukraine.

Le village de Volna est proche du pont de Crimée sur le détroit de Kertch, une artère majeure pour les forces russes , car il relie le continent à la péninsule de Crimée qui a été annexée en 2014 par la Russie à l'Ukraine.