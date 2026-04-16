L'attaque d'un drone ukrainien contre le port russe de Tuapse tue deux personnes, dont une adolescente, et touche un pétrolier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Deux personnes tuées lors d'une attaque de drone ukrainien

* Le port de Tuapse touché par des fragments de drone

* Tuapse est un centre d'exportation important dans le sud de la Russie

(Ajout d'un pétrolier battant pavillon libérien en tête de page et au paragraphe 5; commentaire ukrainien au paragraphe 7)

MOSCOU, 16 avril - Une importante attaque de drone ukrainien contre le port russe de Tuapse, sur la mer Noire, a tué deux personnes, dont une jeune fille de 14 ans, en a blessé sept autres et a touché un pétrolier, ont rapporté jeudi des responsables et des médias russes.

Tuapse est l'un des principaux ports du sud de la Russie. Il sert de plaque tournante pour l'exportation de produits pétroliers et traite également des marchandises sèches en vrac telles que le charbon et les engrais. Il abrite également une importante raffinerie de pétrole du même nom appartenant à Rosneft ROSN.MM , le plus grand producteur de pétrole de Russie.

Veniamin Kondratiev, gouverneur de la région de Krasnodar, a déclaré qu'une femme adulte non identifiée avait été tuée, en plus de l'adolescente, dans ce qu'il a appelé une attaque massive de drones ukrainiens sur Tuapse.

Des fragments de drones ont endommagé 24 maisons privées, six immeubles d'habitation, deux établissements d'enseignement et une école de musique, a-t-il ajouté.

Les enquêteurs russes ont déclaré que les drones ukrainiens avaient également frappé un pétrolier battant pavillon libérien en mer Noire, hospitalisant son capitaine, un ressortissant turc.

Sergei Boiko, le chef de la municipalité de Tuapse, a déclaré que des fragments de l'attaque du drone ukrainien étaient tombés sur des entreprises du port. Il n'a pas donné plus de détails.

Des images non vérifiées publiées par des médias russes sur Telegram montraient le ciel nocturne illuminé en rouge par un incendie dans la région.

L'armée ukrainienne a déclaré plus tard dans la journée de jeudi qu'elle avait frappé deux dépôts de pétrole en Crimée, contrôlée par la Russie, ainsi que des infrastructures dans le port de Tuapse dans le sud de la Russie .

En Ukraine, des responsables locaux ont déclaré que la Russie elle-même avait lancé son attaque la plus meurtrière depuis le début de l'année sur la capitale ukrainienne Kyiv et d'autres villes pendant la nuit, tuant 17 personnes, dont un enfant de 12 ans, et en blessant de nombreuses autres. Moscou a déclaré avoir frappé des installations de production de missiles de croisière et de drones, ainsi que des cibles énergétiques qui, selon elle, approvisionnaient les forces armées de Kyiv.

Le ministère russe de la défense a déclaré que 207 drones ukrainiens avaient été interceptés au cours de la nuit.